Официальные лица подтвердили причастность американцев ко взрыву

Ракетный удар по Кабулу нанес беспилотник, принадлежащий вооруженным силам США. Об этом пишет Reuters.

Два высокопоставленных чиновника из Вашингтона подтвердили причастность американских военных к инциденту.

Представитель талибов* заявил, что удар США в Кабуле был нацелен против террориста-смертника ИГ*, планировавшего атаковать аэропорт.

Напомним, ранее стало известно, что ракета ударила по одному из жилых домов в Кабуле, расположенном неподалеку от аэропорта. Данные о пострадавших в результате инцидента разнятся. По одной информации, жертв нет. Местные СМИ указывают, что обстрел унес жизни двоих человек – женщины и ребенка, еще трое были ранены.

Утром перед взрывом посольство США предупредило собственных граждан о том, что нужно избегать посещения территорий возле аэропорта Кабула. До этого Джо Байден заявлял, что очередной взрыв в городе может произойти в ближайшие часы.

В воскресенье на базе США в Дувре намечены траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате взрыва бомбы террориста-смертника во время эвакуации мирных жителей из аэропорта Кабула. Американский президент лично примет участие в церемонии, почтив память 13 военных и встретившись с их родными.

*запрещенные в России организации