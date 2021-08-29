США отомстили за смерть военных ракетным ударом по Кабулу

США отомстили за смерть военных ракетным ударом по Кабулу
Фото: Saifurahman Safi/ XinHua/ www.globallookpress.com
продолжениеВ Пентагоне назвали официальную причину ракетного удара по Кабулу
Официальные лица подтвердили причастность американцев ко взрыву

Ракетный удар по Кабулу нанес беспилотник, принадлежащий вооруженным силам США. Об этом пишет Reuters.

Два высокопоставленных чиновника из Вашингтона подтвердили причастность американских военных к инциденту.

Представитель талибов* заявил, что удар США в Кабуле был нацелен против террориста-смертника ИГ*, планировавшего атаковать аэропорт.

Напомним, ранее стало известно, что ракета ударила по одному из жилых домов в Кабуле, расположенном неподалеку от аэропорта. Данные о пострадавших в результате инцидента разнятся. По одной информации, жертв нет. Местные СМИ указывают, что обстрел унес жизни двоих человек – женщины и ребенка, еще трое были ранены.

Утром перед взрывом посольство США предупредило собственных граждан о том, что нужно избегать посещения территорий возле аэропорта Кабула. До этого Джо Байден заявлял, что очередной взрыв в городе может произойти в ближайшие часы.

В воскресенье на базе США в Дувре намечены траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате взрыва бомбы террориста-смертника во время эвакуации мирных жителей из аэропорта Кабула. Американский президент лично примет участие в церемонии, почтив память 13 военных и встретившись с их родными. 

*запрещенные в России организации
Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

гость
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Гость300051
А ты это видел или смотрел ваши пиндосские фейкньюс. А вот ваши людей жгли не стеснялись и не один раз.
Рассказывали люди служившие там. как за одного пленного советского солдата выжигались целые аулы.
увы - это была необходимость, так же как и сейчас
Гость300051
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гость
а мирных людей ваши вояки тоже жгли по просьбе правительства афганистана ?
А ты это видел или смотрел ваши пиндосские фейкньюс. А вот ваши людей жгли не стеснялись и не один раз.
трепанатор черепов
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гость
сейчас начнется - пиндосы такие, пиндосы сякие...
ваши советские войска жгли афганские аулы десятками если не сотнями.
выжигали целыми селениями, гибли тысячи людей, десятки тысяч.
и ничего. к сожалению эти люди по другому не понимают.
только так. но я не оправдываю смерть женщин и детей - это плохо.
Как много фарша! Нужно больше. Методичка требует!
трепанатор черепов
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гость
с чего ты взял что талибы и ИГИЛ наше детище ?
по первому каналу рассказали ?
Ты дебил не в состоянии даже мемуары руководителя ЦРУ почитать?
гость
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Гость300051
Наши Советские войска были по просьбе официального Афганского правительства а ваши вошли как бандиты непрошенные да и Талибан с ИГИЛ тоже ваше детища так что жуйте и не обляпайтесь. Привыкли влезать в чужие страны без спроса вот и не удивляйтесь что убивают, это закономерно.
с чего ты взял что талибы и ИГИЛ наше детище ?
по первому каналу рассказали ?
гость
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Гость300051
Наши Советские войска были по просьбе официального Афганского правительства а ваши вошли как бандиты непрошенные да и Талибан с ИГИЛ тоже ваше детища так что жуйте и не обляпайтесь. Привыкли влезать в чужие страны без спроса вот и не удивляйтесь что убивают, это закономерно.
а мирных людей ваши вояки тоже жгли по просьбе правительства афганистана ?
Гость300051
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гость
сейчас начнется - пиндосы такие, пиндосы сякие...
ваши советские войска жгли афганские аулы десятками если не сотнями.
выжигали целыми селениями, гибли тысячи людей, десятки тысяч.
и ничего. к сожалению эти люди по другому не понимают.
только так. но я не оправдываю смерть женщин и детей - это плохо.
Наши Советские войска были по просьбе официального Афганского правительства а ваши вошли как бандиты непрошенные да и Талибан с ИГИЛ тоже ваше детища так что жуйте и не обляпайтесь. Привыкли влезать в чужие страны без спроса вот и не удивляйтесь что убивают, это закономерно.
гость
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сейчас начнется - пиндосы такие, пиндосы сякие...
ваши советские войска жгли афганские аулы десятками если не сотнями.
выжигали целыми селениями, гибли тысячи людей, десятки тысяч.
и ничего. к сожалению эти люди по другому не понимают.
только так. но я не оправдываю смерть женщин и детей - это плохо.
Гость300051
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А кто в этом сомневался что это пиндосы сделали, лично я нет. Только делают они в отместку за то что их как нашкодивших пацанов с площадки пинками вынесли. Теперь они это постоянно делать будут, мол вот они ушли и стало хуже.
гость
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все правильно сделали. бармалеи должны понести наказание - погибли их семьи и дети.
это не правильно, но по другому они не понимают
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