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Ракетный удар по Кабулу нанес беспилотник, принадлежащий вооруженным силам США. Об этом пишет Reuters.
Два высокопоставленных чиновника из Вашингтона подтвердили причастность американских военных к инциденту.
Представитель талибов* заявил, что удар США в Кабуле был нацелен против террориста-смертника ИГ*, планировавшего атаковать аэропорт.
Напомним, ранее стало известно, что ракета ударила по одному из жилых домов в Кабуле, расположенном неподалеку от аэропорта. Данные о пострадавших в результате инцидента разнятся. По одной информации, жертв нет. Местные СМИ указывают, что обстрел унес жизни двоих человек – женщины и ребенка, еще трое были ранены.
Утром перед взрывом посольство США предупредило собственных граждан о том, что нужно избегать посещения территорий возле аэропорта Кабула. До этого Джо Байден заявлял, что очередной взрыв в городе может произойти в ближайшие часы.
В воскресенье на базе США в Дувре намечены траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате взрыва бомбы террориста-смертника во время эвакуации мирных жителей из аэропорта Кабула. Американский президент лично примет участие в церемонии, почтив память 13 военных и встретившись с их родными.
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увы - это была необходимость, так же как и сейчас
по первому каналу рассказали ?
ваши советские войска жгли афганские аулы десятками если не сотнями.
выжигали целыми селениями, гибли тысячи людей, десятки тысяч.
и ничего. к сожалению эти люди по другому не понимают.
только так. но я не оправдываю смерть женщин и детей - это плохо.
это не правильно, но по другому они не понимают