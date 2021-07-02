В Минобороны Украины заявили, что действия нашей страны продиктованы страхом

Украинская сторона сообщила, что Россия вывела в море весь Черноморский флот из-за того, что сейчас идут учения Sea Breeze. В Минобороны Незалежной посчитали, что наша страна так действует из страха потерять доминирующую роль в Черном море и пытается противодействовать военным маневрам.

"Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы",

– заявил представитель Минобороны Вадим Скибицкий. Его слова приводятся на странице украинского военного ведомства в Фейсбук.

Скибицкий также добавил, что России якобы не хватает сил в Черном море.

Напомним, учения стартовали 28 июня. В маневрах участвуют 32 государства. Ранее российская сторона раскрыла, какую цель преследует Запад, проводя столь масштабные учения. Эксперты не исключают провокаций против нашей страны.