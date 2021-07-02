Черноморский флот РФ в полном составе вышел в море на фоне учений Sea Breeze - Киев

Черноморский флот РФ в полном составе вышел в море на фоне учений Sea Breeze - Киев
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В Минобороны Украины заявили, что действия нашей страны продиктованы страхом

Украинская сторона сообщила, что Россия вывела в море весь Черноморский флот из-за того, что сейчас идут учения Sea Breeze. В Минобороны Незалежной посчитали, что наша страна так действует из страха потерять доминирующую роль в Черном море и пытается противодействовать военным маневрам.

"Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы",

– заявил представитель Минобороны Вадим Скибицкий. Его слова приводятся на странице украинского военного ведомства в Фейсбук.

Скибицкий также добавил, что России якобы не хватает сил в Черном море.

Напомним, учения стартовали 28 июня. В маневрах участвуют 32 государства. Ранее российская сторона раскрыла, какую цель преследует Запад, проводя столь масштабные учения. Эксперты не исключают провокаций против нашей страны.

Источник: Фейсбук
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость268747
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У укров есть не только надувной флот(который можно из игрушечного арбалета потопить),с несколькими железными и стеклопластиковыми корабликами.У них еще есть "грозная" плавающая колесная и гусеничная бронетехника))).Может выглядит,как шутка,но в Азовском море они применяли БТР-60 и БРДМ-2 вместо катера,обстреливая с него неподконтрольное им побережье.
тppp
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пора за гречкой?, или пока нет, завтра?, когда?
Гость272149
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гость
После этих веских предъяв хохлосвиньки вопя слава хероям с визгом насаживаются на огромные члены черных пендорейнджеров
Из норы вылез извращенец.
крым наш
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Гость272016
Можно только посмеяться над заявлениями Минобороны Украины. Где там страх увидели? Черное море простреливается нашими береговыми комплексами "Бал", "Бастион" и "Берег". Даже выходить никуда не надо. А вышли из-за возможности потренироваться на реальных целях в море. Чем больше кораблей выйдет навстречу натовским, тем лучше - получат опыт прицеливания и отработки ударов по этим "посудинам". И каких нам сил не хватает? В отличии от Украины у нас есть надводные корабли разных классов, подводные лодки, десантные корабли, береговые противокорабельные комплексы, морская авиация.... А у Украины что?
Не-не боимся,ужас как!
Гость267804
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Умный народ строит своё счастье, а тупое быдло радуется чужому несчастью.
Гость272016
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Можно только посмеяться над заявлениями Минобороны Украины. Где там страх увидели? Черное море простреливается нашими береговыми комплексами "Бал", "Бастион" и "Берег". Даже выходить никуда не надо. А вышли из-за возможности потренироваться на реальных целях в море. Чем больше кораблей выйдет навстречу натовским, тем лучше - получат опыт прицеливания и отработки ударов по этим "посудинам". И каких нам сил не хватает? В отличии от Украины у нас есть надводные корабли разных классов, подводные лодки, десантные корабли, береговые противокорабельные комплексы, морская авиация.... А у Украины что?
Шаман
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Ждем тупейших инцидентов. Надеюсь в результате них хотя бы люди не пострадают.
гость
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После этих веских предъяв хохлосвиньки вопя слава хероям с визгом насаживаются на огромные члены черных пендорейнджеров
Н2О
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"Минобороны Украины заявили, что действия нашей страны продиктованы здравым умом и желанием потопить натовские, ржавые консервные банки"
гость
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Ну да, в Кремле паника от морских хохлосвиней заплывающих на надувных матрасах.))
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