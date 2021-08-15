Президент покинет свой пост в течение нескольких часов

Главный город Афганистана Кабул власти решили мирно передать в руки талибам (боевики террористического движения "Талибан", запрещенного в РФ). Об этом заявил и.о. МВД страны Абдула Саттара Мирзаквала, добавив, что штурма столицы не будет.

О решении властей пойти на условия боевиков сообщил местный телеканал TOLO News, пишет РИА "Новости". Чиновник также заверил, что власти обеспечат безопасность города.

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщает, что талибы прибыли в президентский дворец на переговоры с властями. Сам президент сдаст свой пост в течение нескольких часов. При этом в Кабуле уже началось формирование временного правительства. Его главой станет бывший руководитель МВД и посол в ФРГ Ахмад Джалали.

По последним данным, боевики контролируют 90% территории Афганистана и все пограничные пункты. В последние часы стало известно, что захвачена крупнейшая авиабаза Баграм. Из страны пытаются выбраться многие жители – иностранные посольства столкнулись с наплывом граждан, передает Sky News.

Сами боевики запрещенного в России движения же заявили, что не будут никому мстить и гарантировали безопасность как российскому посольству, так и другим дипмиссиям.

Позже запрещенный в РФ "Талибан" объявил о своем контроле всей территории Афганистана.

Ранее Пушков оценил провал США по ситуации в Афганистане.

*представители запрещенной в РФ организации