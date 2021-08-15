Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Главный город Афганистана Кабул власти решили мирно передать в руки талибам (боевики террористического движения "Талибан", запрещенного в РФ). Об этом заявил и.о. МВД страны Абдула Саттара Мирзаквала, добавив, что штурма столицы не будет.
О решении властей пойти на условия боевиков сообщил местный телеканал TOLO News, пишет РИА "Новости". Чиновник также заверил, что власти обеспечат безопасность города.
Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщает, что талибы прибыли в президентский дворец на переговоры с властями. Сам президент сдаст свой пост в течение нескольких часов. При этом в Кабуле уже началось формирование временного правительства. Его главой станет бывший руководитель МВД и посол в ФРГ Ахмад Джалали.
По последним данным, боевики контролируют 90% территории Афганистана и все пограничные пункты. В последние часы стало известно, что захвачена крупнейшая авиабаза Баграм. Из страны пытаются выбраться многие жители – иностранные посольства столкнулись с наплывом граждан, передает Sky News.
Сами боевики запрещенного в России движения же заявили, что не будут никому мстить и гарантировали безопасность как российскому посольству, так и другим дипмиссиям.
Позже запрещенный в РФ "Талибан" объявил о своем контроле всей территории Афганистана.
Ранее Пушков оценил провал США по ситуации в Афганистане.
Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ
Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам
эт вам не какломонов приручать и дрессировать
этих свиноголовых достаточно печеньками побаловать и они ручные..