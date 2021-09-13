Эксперт назвал истинную причину польских учений "Рысь-21"

Эксперт назвал истинную причину польских учений "Рысь-21"
Фото: Sgt. Timothy Hamlin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Варшава проводит свои маневры по указке Североатлантического блока

Варшава затеяла свои маневры "Рысь-21" в пику проведения российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" с вполне определенной целью – отработать модель нападения войск Североатлантического альянса на территорию союзника Москвы. Такую точку зрения высказал военный эксперт Виктор Баранец, комментируя изданию "Народные новости" демонстрацию мускул польской армии у границ Белоруссии.

По его мнению, военные игрища Варшавы, стартовавшие в один день с началом основной фазы наших учений "Запад-2021", нельзя назвать провокацией. Он отметил, что такой характер маневры могут приобрести, если поляки нарушат границы или совершат агрессивные действия в отношении российской или белорусской стороны.

В свою очередь, Москва и Минск обозначили свои учения как оборонительные, отметил специалист. А вот Варшава притворяется, когда объявляет об аналогичных целях проведения "Рысь-21".

"Конечно, есть лукавство в заявлениях, что учения против никакой третьей стороны не направлены. Это игра на смягчение обстановки. Разыгрывается реальная модель нападения войск НАТО на Белоруссию", – утверждает военный обозреватель.

Он подчеркнул, что польские маневры с участием четырех военнослужащих и одной тысячи боевой техники были подогнаны как раз на период проведения учений "Запад-2021", о которых Москва и Минск сообщали еще год назад. Вот Минобороны Польши и спланировало свое мероприятие ровно на этот срок.

"Все это сделано по указке Брюсселя, где находится штаб-квартира НАТО", – пояснил Баранец.

В первый день учений "Рысь-21", которые проходят в городе Нова-Демба (Подкарпатское воеводство), принял участие лично министр обороны Мариуш Блащак. Он наблюдал за действиями солдат 12-й Щецинской механизированной дивизии.

Кроме того, еще две тысячи польских военнослужащих были переброшены к границе с Белоруссией. По словам Блащака, маневры проводятся с целью устранения провокаций на фоне "Запад-2021".


Российско-белорусские учения продлятся до 16 сентября. Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон "Обуз-Лесновский", где военные продемонстрировали главнокомандующему ведение оборонительного боя, применение авиации, ракетных войск и артиллерии, высадку воздушного десанта. Телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал снимок бацьки, который прибыл на полигон вместе со своей собачкой Умкой, которая, вероятно, должна повергнуть в страх и трепет польских танкистов.

Позже в понедельник и глава России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы наблюдать за российской фазой совместных учений. Там верховному главнокомандующему презентовали свежевыпеченный белый хлеб.

Источник: "Народные новости" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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