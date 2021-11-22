США составили карты готовящегося вторжения России на Украину - Bloomberg

США составили карты готовящегося вторжения России на Украину - Bloomberg
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Своими разведданными Вашингтон поделился с союзниками по НАТО

Россия может атаковать Украину сразу с разных точек – со стороны Белоруссии и со стороны Крыма. Об этом США сообщили союзникам по НАТО в Европе, сопроводив доклад картами, где отмечено перемещение российский войск.

По данным агентства "Блумберг", американские специалисты узнали, где Москва планирует форсировать украинскую границу. По их информации, в операции будет задействовано около 100 тысяч военнослужащих, артиллерия и авиация. Причем половина тактических групп уже находится на позициях.

Отмечается, что военные действия готовятся сразу на обширной территории. В РФ ожидают, что операция может продлиться довольно долго, поэтому к ней планируется подключить "десятки тысяч резервистов". Их задача будет заключаться "в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе", после удара тактических батальонов.

Впрочем, в Вашингтоне пока не говорят о нападении Москвы на Киев как о решенном вопросе. Источники агентства пояснили, что "Путин пока думает", хотя и "собирает войска у границы".

Ранее разведка США сообщила, что нападение на Украину может случиться буквально через несколько недель – с наступлением зимы. В Киеве назвали более точные сроки: январь – начало февраля 2022 года. Откуда могли возникнуть такие опасения, доходчиво растолковал политолог Евгений Сатановский.

Источник: Bloomberg
Николай ВИКТОРОВ
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