Спецназ НАТО пытался прорваться из Молдавии в Приднестровье

Спецназ НАТО пытался прорваться из Молдавии в Приднестровье
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Кишиневе утверждают, что это были учения

Немецкие и британские спецназовцы попытались пробраться на территорию Приднестровья из Молдавии. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники в Кишиневе.

Согласно их информации, 2 декабря военнослужащие спецподразделений стран НАТО были заброшены под видом молдавских силовиков в зону безопасности на линии разграничения в Дубоссарском районе ПМР.

Натовские спецназовцы проводили рекогносцировку местности и отрабатывали действия по высадке диверсантов. Приднестровские пограничники обнаружили попытку их прорыва.

В Кишиневе заявили, что это была "группа быстрого реагирования". Молдавская сторона утверждает, что в зоне безопасности проводились учения.

На прошлой неделе сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии задержали и обыскали основателя проекта WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, который вылетал из кишиневского аэропорта в Москву. По его словам, в Республике он снимал видеосюжеты об истории приднестровского конфликта и роли России в его урегулировании.

Напомним, 17 декабря в Тирасполе состоялась инаугурация президента Приднестровья Вадима Красносельского. На ней присутствовал посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Это страшно не понравилось главе комиссии по вопросам помилования в администрации лидера Молдавии Майи Санду Иону Гузуну. Последний потребовал объявить персоной нон грата руководителя российской дипмиссии.

Источник: Telegram-канал WarGonzo ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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