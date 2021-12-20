В Кишиневе утверждают, что это были учения

Немецкие и британские спецназовцы попытались пробраться на территорию Приднестровья из Молдавии. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники в Кишиневе.

Согласно их информации, 2 декабря военнослужащие спецподразделений стран НАТО были заброшены под видом молдавских силовиков в зону безопасности на линии разграничения в Дубоссарском районе ПМР.

Натовские спецназовцы проводили рекогносцировку местности и отрабатывали действия по высадке диверсантов. Приднестровские пограничники обнаружили попытку их прорыва.

В Кишиневе заявили, что это была "группа быстрого реагирования". Молдавская сторона утверждает, что в зоне безопасности проводились учения.

На прошлой неделе сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии задержали и обыскали основателя проекта WarGonzo российского журналиста Семена Пегова, который вылетал из кишиневского аэропорта в Москву. По его словам, в Республике он снимал видеосюжеты об истории приднестровского конфликта и роли России в его урегулировании.

Напомним, 17 декабря в Тирасполе состоялась инаугурация президента Приднестровья Вадима Красносельского. На ней присутствовал посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Это страшно не понравилось главе комиссии по вопросам помилования в администрации лидера Молдавии Майи Санду Иону Гузуну. Последний потребовал объявить персоной нон грата руководителя российской дипмиссии.

