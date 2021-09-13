В агентстве рассказали, сколько времени потребуется на выдачу сертификата

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы, необходимые для сертификации оператора объекта "Северный поток – 2" как независимой компании. Об этом стало известно сегодня, 13 сентября.

В пресс-службе немецкого регулятора указали, что на рассмотрение поступивших в распоряжение документов и принятие решения необходимо до четырех месяцев в соответствии с законом. Позднее, сообщил пресс-секретарь BNA Фите Вульф, решение передадут уже Еврокомиссии.

Представитель регулятора указал, что ситуация с документацией затрагивает вопрос не о запуске газопровода, а лишь о его сертификации и соответствии положениям газовой директивы Европейского союза.

Ранее в BNA заявили, что оператор Nord Stream 2 AG может навлечь на себя административный штраф за запуск магистрали до получения сертификата. Требование о сертификации исходит из Третьего энергетического пакета Евросоюза, который устанавливает разделение между ресурсодобывающими предприятиями и транспортировщиками сырья. Представители регулятора также указали, что не могут с точностью ответить, как много времени им потребуется на изучение документов и сертификацию газопровода. Документ будет передан после рассмотрения и изучения Еврокомиссии, которая должна дать комментарий.

Об окончании строительных работ по укладке "Северного потока – 2" стало известно 10 сентября. Информация поступила ранним утром от представителей "Газпрома", который получил от экспертов отчет о завершении возведения проекта.