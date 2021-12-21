"Газпром" остановил подачу газа в Германию через Белоруссию

"Газпром" остановил подачу газа в Германию через Белоруссию
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Объем бронирования мощностей транзитного газопровода снизился до нуля

Транзит газа по трубопроводу "Ямал – Европа" во вторник, 21 декабря, приостановлен полностью об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Дело в том, что "Газпром" еще в ноябре отказался от практики предварительного бронирования мощностей газопровода, перейдя на посуточные заявки. А в конце прошлой недели компания начала планомерно снижать прокачку через Польшу. Так, в четверг, 16 декабря, объем забронированного транзита составлял 31,4 млн кубометров, а уже в пятницу, 17 декабря, – 26,8 миллиона. В субботу поставки были снижены до 5,2 млн, в воскресенье упали до 4,2 млн, в понедельник – до 3,8 миллиона и, наконец, на вторник российский поставщик вообще приостановил поставки.

На январь "Газпром" забронировал 21,6% предложенных мощностей газопровода "Ямал-Европа", по которому топливо транзитом через Белоруссию и Польшу идет в Германию, пишет "Лента".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что перекроет трубопровод, если Варшава решит заблокировать польско-белорусскую границу. Теоретически у Минска есть возможность это сделать. Но, по мнению экспертов, такой шаг будет равен самоубийству для белорусского лидера.

В самом "Газпроме" заявляют, что объем поставок газа варьируется в связи с запросами потребителей. Контрактные же обязательства исполняются полностью.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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