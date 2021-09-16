Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

17 сентября многим представителям звездных домов желательно следить за своей речью. Велик риск сказать то, о чем придется сильно жалеть. Лучше в этот день не раскрывать другим свои планы на будущее.

Овен

Овнов ждет продуктивный день. В пятницу вы будете особенно активными и целеустремленными. Не бойтесь проявлять инициативу в делах. Вполне возможно, что вам придется разбираться с чужими проблемами.

Телец

Больших успехов смогут добиться творческие представители этого знака зодиака. Астрологи советуют Тельцам заняться облагораживаем своего дома. Многое из задуманного вам удастся воплотить в жизнь.

Близнецы

Близнецы получат шанс показать себя с лучшей стороны и наладить отношения с коллегами. Работа, за которую вы беретесь, будет приносить сплошное удовольствие. Не бойтесь пробовать что-то новое – удача будет на вашей стороне.

Рак

Звезды обещают Ракам какую-то приятную новость. Не исключено, что это связано с вашей работой. Вас могут пригласить принять участие в интересном проекте. Не упустите возможность показать, на что вы способны.

Лев

17.09.21 – благоприятный день для Львов. Вы с легкостью разберетесь с делами и почувствуете удовлетворение от проделанной работы. Не стесняйтесь обращаться за советом к родным или друзьям – вам с удовольствием помогут.

Дева

Девы смогут добиться больших успехов в карьерном плане. Особенно удачными будут переговоры с противоположным полом. Не откладывайте некоторые задачи в долгий ящик – у вас есть возможность решить их сейчас.

Весы

День не очень подходит для работы. Лучше уделите время отдыху и общению с друзьями. Дела от вас никуда не денутся. Отправьтесь на прогулку или устройте вечеринку – это зарядит вас позитивом на долгое время.

Скорпион

Скорпионов ждет максимально спокойный день. Все проблемы и потрясения обойдут вас стороной. Смело отправляйтесь в путешествие или назначайте встречу людям, по которым сильно соскучились.

Стрелец

Вполне возможно, что Стрельцы получат какое-то серьезное предложение по работе. Не идите на поводу у своих сомнений и обязательно его примите. Первое время вам будет казаться, что у вас ничего не получается, однако вскоре дела пойдут в гору.

Козерог

Работоспособность Козерогов находится на высоте. Вы приложите немало усилий, чтобы достигнуть поставленных перед собой целей. Даже бытовые задачи покажутся приятными, если вы взглянете на них под другим ракурсом.

Водолей

День идеально подходит для общения. Вы сможете найти общий язык с любым собеседником. Многие представители этого знака зодиака почувствуют прилив сил и зарядятся позитивом. Направьте энергию в нужное русло, и тогда удача не выскользнет из ваших рук.

Рыбы

Рыб ждут конфликты в семье или со второй половинкой. Серьезно относитесь к тому, что говорят ваши близкие. Не стоит недооценивать их переживания. Постарайтесь отогнать от себя плохое настроение и заняться чем-то приятным.

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