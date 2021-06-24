В ведомстве заявили, что документы не войдут в материалы

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в дело по малайзийскому "Боингу" данные американских спутников. Об этом стало известно сегодня, 24 июня.

Так, в надзорном ведомстве сообщили, что не собираются включать в процесс по делу о крушении пассажирского авиалайнера американский документ семилетней давности, где говорится о спутниковых данных с неким пуском ракеты, передает РИА "Новости".

Напомним, 24 июня должно состояться очередное судебное заседание по делу потерпевшем крушение "Боинге", который разбился в Донбассе летом 2014 года. По информации "Эха Москвы", ожидается выступление защиты россиянина Олега Пулатова, который проходит по делу о самолете в качестве фигуранта.

До этого нидерландская прокуратура заявляла, что в день крушения судна в небе не было ни одного самолета ВВС Украины, ссылаясь на ряд видеозаписей. При этом Пулатов утверждал, что основная часть перехваченных разговоров не соответствует реальности, и в тот момент в регионе не было боев, на чем настаивало обвинение.

Ожидается, что судебный процесс по "Боингу" будет возобновлен в сентябре этого года. Тогда же суд и намерен дать слово родственникам жертв авиакатастрофы. Прокуратура Нидерландов намерена огласить приговор фигурантам только в конце осени.

В деле по рейсу MH17 проходят в качестве обвиняемых четыре человека, трое из них являются гражданами РФ, еще один человек – гражданин Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что обвинения следственной группы в деле по сбитому "Боингу" в адрес России и ДНР беспочвенны, а доказательства вины отсутствуют. Специалист напомнил и об отказе Соединенных Штатов предоставлять спутниковые данные о "причастности" РФ с ополчением к трагедии.



