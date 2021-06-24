Прокуратура Нидерландов не включила в дело MH17 спутниковые данные США

Прокуратура Нидерландов не включила в дело MH17 спутниковые данные США
Фото: Dai Tianfang/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
В ведомстве заявили, что документы не войдут в материалы

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в дело по малайзийскому "Боингу" данные американских спутников. Об этом стало известно сегодня, 24 июня.

Так, в надзорном ведомстве сообщили, что не собираются включать в процесс по делу о крушении пассажирского авиалайнера американский документ семилетней давности, где говорится о спутниковых данных с неким пуском ракеты, передает РИА "Новости".

Напомним, 24 июня должно состояться очередное судебное заседание по делу потерпевшем крушение "Боинге", который разбился в Донбассе летом 2014 года. По информации "Эха Москвы", ожидается выступление защиты россиянина Олега Пулатова, который проходит по делу о самолете в качестве фигуранта.

До этого нидерландская прокуратура заявляла, что в день крушения судна в небе не было ни одного самолета ВВС Украины, ссылаясь на ряд видеозаписей. При этом Пулатов утверждал, что основная часть перехваченных разговоров не соответствует реальности, и в тот момент в регионе не было боев, на чем настаивало обвинение.

Ожидается, что судебный процесс по "Боингу" будет возобновлен в сентябре этого года. Тогда же суд и намерен дать слово родственникам жертв авиакатастрофы. Прокуратура Нидерландов намерена огласить приговор фигурантам только в конце осени.

В деле по рейсу MH17 проходят в качестве обвиняемых четыре человека, трое из них являются гражданами РФ, еще один человек – гражданин Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что обвинения следственной группы в деле по сбитому "Боингу" в адрес России и ДНР беспочвенны, а доказательства вины отсутствуют. Специалист напомнил и об отказе Соединенных Штатов предоставлять спутниковые данные о "причастности" РФ с ополчением к трагедии.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость265635
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У нас (США) есть все доказательства вины РФ. НО я вам их не покажу.
Гость265410
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Гость266824
Это ты про хохлов, обоSранных селюков, бандеровцев-фашистов и пиндосовских подстилок?
Это ты про что...? Опять Россия виновна? Самолёт был взорван в том самом месте куда его привели бандеровцы вместе с амерами, а Бук стрелял для заведения рака за камень...
Гость265067
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Гость267640
Весь мир знает кто убил 297 людей на этом самолёте. А убийца сначала кричит докажите и придумывает разные версии. А потом кричит это все неправда. Каддафи тоже не признавал 10 лет
там помнится кто то ещё пробиркой размахивал. Ну прям как ныне в суде некими фоточками с .....социальных сетей. Как бы.
Гость266824
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Гость267640
Весь мир знает кто убил 297 людей на этом самолёте. А убийца сначала кричит докажите и придумывает разные версии. А потом кричит это все неправда. Каддафи тоже не признавал 10 лет
Это ты про хохлов, обоSранных селюков, бандеровцев-фашистов и пиндосовских подстилок?
Гость267640
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Весь мир знает кто убил 297 людей на этом самолёте. А убийца сначала кричит докажите и придумывает разные версии. А потом кричит это все неправда. Каддафи тоже не признавал 10 лет
Гость265067
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К чему этот цирк? Ну и оглашали бы "обвинение" в 2014 году. Доказательств с тех пор больше не стало. А виновных всё равно уже тогда назначили.
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