Власти проследят за соответствием стоимости уровню инфляции

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут на 3,3%. Изменения наступят уже с 1 июля. В Федеральной антимонопольной службе намерены проконтролировать соответствие роста тарифов региональным порогам на инфляционном уровне, который составляет 4%.

Как объяснили представители ФАС, в тарифообразовании на ЖКХ цена должна быть ниже инфляции. Так, в прошлом году стоимость коммунальных услуг выросла на 3,1%.

С 1 июля происходит ежегодный рост тарифов, контролируемый государством. 4% является максимальной планкой для ЖКУ в этом году, за которую не может переходить ни один регион.

Для порядка в ценообразовании ФАС намерена взять под контроль соблюдение показателей предельных индексов. Иными словами, после того, как плата будет изменена, служба изучит данные, полученные от органов государственного регулирования, а в случае выявления нарушения направит компаниям предписания по снижению тарифов.

Пересмотр тарифов, подчеркнули представители ФАС "Известиям", необходим для того, чтобы сохранить стабильную деятельность коммунального сектора, а также обеспечения доступности и качества ЖКУ для самого населения. Каждый субъект устанавливает средний индекс роста тарифов, ориентируясь на уровень инфляции. В настоящее время это является единственным способом сдержать подорожание жилищно-коммунальных услуг.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, выступая на совещании в Пятигорске, что общая задолженность за коммуналку на Северном Кавказе превысила сумму в 10 млрд рублей. По словам премьера, в регионе процветает воровство, а также "серые" схемы, которые используются в регионе для расчета за ЖКХ.