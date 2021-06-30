Новые правила заселения в курортах Краснодарского края: что нужно знать туристам

Новые правила заселения в курортах Краснодарского края: что нужно знать туристам
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ряд нововведений распространился и на детей

Правительство Краснодарского края приняло ряд новых правил по заселению туристов в местные гостиницы. С 1 июля действует ряд необходимых процедур, без которых отдохнуть на морском пляже для россиян невозможно. Речь идет о постановлении "О введении режима повышенной готовности", подписанным главой региона Вениамином Кондратьевым.

Какие правила действуют с 1 июля

С этого числа от россиян потребуют предоставлять медицинский документ, либо сертификат с подтверждением перенесенного коронавируса из портала Госуслуг – как в электронном, так и бумажном варианте. Это требование коснется всех туристов, со дня выздоровления которых прошло не больше полугодия до момента заселения.

Аналогом может послужить отрицательный ПЦР-тест. Он годен для администрации отеля три дня. Это требование также распространяется на граждан Армении, Белоруссии и Кыргызстана, которые въезжают на Кубань. Еще один вариант – сертификат о вакцинации.

Какие правила действуют с 1 августа 

От отдыхающих также потребуют медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета  Госуслуг в электронном или бумажном виде для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения, передает МИР24.

Те, кому вакцинация противопоказана, обязаны иметь в наличии отрицательный тест с указанным ранее сроком для заселения, а также справку о медотводе.

Требования для несовершеннолетних от 7 до 18-летнего возраста – также ПЦР-тест с отрицательным результатом с аналогичным сроком. Указанное правило распространяется и на граждан упомянутых республик.

Правила не распространяются на детей возрастом до 6 лет, говорится на портале правительства региона.

Ранее в отечественной туротрасли заявляли, что россияне поддались "истерии" и принялись массово отменять забронированные туры на Кубань.

Источник: Администрация Краснодарского края
Егор МАЛКОВ

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