Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Правительство Краснодарского края приняло ряд новых правил по заселению туристов в местные гостиницы. С 1 июля действует ряд необходимых процедур, без которых отдохнуть на морском пляже для россиян невозможно. Речь идет о постановлении "О введении режима повышенной готовности", подписанным главой региона Вениамином Кондратьевым.
С этого числа от россиян потребуют предоставлять медицинский документ, либо сертификат с подтверждением перенесенного коронавируса из портала Госуслуг – как в электронном, так и бумажном варианте. Это требование коснется всех туристов, со дня выздоровления которых прошло не больше полугодия до момента заселения.
Аналогом может послужить отрицательный ПЦР-тест. Он годен для администрации отеля три дня. Это требование также распространяется на граждан Армении, Белоруссии и Кыргызстана, которые въезжают на Кубань. Еще один вариант – сертификат о вакцинации.
От отдыхающих также потребуют медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета Госуслуг в электронном или бумажном виде для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения, передает МИР24.
Те, кому вакцинация противопоказана, обязаны иметь в наличии отрицательный тест с указанным ранее сроком для заселения, а также справку о медотводе.
Требования для несовершеннолетних от 7 до 18-летнего возраста – также ПЦР-тест с отрицательным результатом с аналогичным сроком. Указанное правило распространяется и на граждан упомянутых республик.
Правила не распространяются на детей возрастом до 6 лет, говорится на портале правительства региона.
Ранее в отечественной туротрасли заявляли, что россияне поддались "истерии" и принялись массово отменять забронированные туры на Кубань.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города