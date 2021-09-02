Понадобится всего лишь два ингредиента

В центральной части России урожай капусты, как правило, начинают собирать во второй половине сентября. До этого времени необходимо поспособствовать тому, чтобы растение сформировало крупные кочаны. Еще одним важным нюансом считается защита культуры от растрескивания. Убить сразу двух зайцев поможет определенная подкормка.

Речь идет об удобрении, в основе которого лежат сульфат калия и суперфосфат. Вам понадобится по одной столовой ложке каждого ингредиента. Все это необходимо развести в 10 литрах воды.

Разводить раствор нужно поэтапно. Сначала следует залить суперфосфат небольшим количеством горячей воды. В противном случае частички средства не растворятся и попросту осядут на дно.

Лишь после этого можно добавлять сульфат калия и вливать оставшееся количество жидкости.

Подкормка производится под корень. На мелкие кочаны можно потратить по литру жидкого удобрения, а на более крупные – по два-три литра.

Нельзя допустить, чтобы корневая система капусты оголилась. К этому может привести чрезмерно сильная струя воды при поливе.

Через пару недель капуста увеличится в размерах. Также она станет более устойчивой к перепадам температур. В итоге вы соберете крупные, целые плоды, которые подойдут как для длительного хранения, так и для зимних заготовок.

Ранее "Утро.ру" рассказало, почему нельзя удалять нижние листья у капусты. Распространенная среди огородников ошибка может привести к ухудшению качества всего урожая.