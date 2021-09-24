Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Накануне в самолет авиакомпании AZUR air, который направлялся из кубинского города Варадеро в Москву, попала стая птиц. Об этом сообщает TourDom.ru.
Инцидент произошел во время взлета. Когда самолет несся по взлетно-посадочной полосе, он неожиданно столкнулся с пернатыми. Одна из птиц попала в правый двигатель, из-за чего сразу же загорелась, превратившись в огненный шар. Другая врезалась в носовую часть воздушного судна.
Видео поделился Телеграм-канал Mash.
Командир экипажа принял решение остановить самолет. Сообщается, что из-за резкого торможения лопнуло одно из колес на шасси. К счастью, никто не пострадал. Находящиеся на борту пассажиры отделались легким испугом.
"Рейс ZF 556 был отменен, россияне вернулись в аэропорт, потом их расселили в отеле Grand Memories", – говорится в публикации.
Пассажиров доставят в Москву резервным бортом. Предполагается, что они вылетят из Варадеро 24 сентября в 09:35 по местному времени (в 16:35 по московскому).
Авиакомпании AZUR air не планирует изменять расписание других рейсов. Вся ситуация уже взята под контроль.
Ранее стало известно о том, что под Хабаровском потерпел крушение Ан-26. В результате трагедии погибли шесть человек. Обломки воздушного судна обнаружили.
Турецкий президент не прочь прибрать к рукам Незалежную
Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время