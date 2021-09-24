При взлете российский самолет столкнулся со стаей птиц - видео

При взлете российский самолет столкнулся со стаей птиц - видео
Фото: pixabay.com
Одна из пернатых загорелась прямо в двигателе

Накануне в самолет авиакомпании AZUR air, который направлялся из кубинского города Варадеро в Москву, попала стая птиц. Об этом сообщает TourDom.ru.

Инцидент произошел во время взлета. Когда самолет несся по взлетно-посадочной полосе, он неожиданно столкнулся с пернатыми. Одна из птиц попала в правый двигатель, из-за чего сразу же загорелась, превратившись в огненный шар. Другая врезалась в носовую часть воздушного судна.

Видео поделился Телеграм-канал Mash. 

Командир экипажа принял решение остановить самолет. Сообщается, что из-за резкого торможения лопнуло одно из колес на шасси. К счастью, никто не пострадал. Находящиеся на борту пассажиры отделались легким испугом.

"Рейс ZF 556 был отменен, россияне вернулись в аэропорт, потом их расселили в отеле Grand Memories", – говорится в публикации.

Пассажиров доставят в Москву резервным бортом. Предполагается, что они вылетят из Варадеро 24 сентября в 09:35 по местному времени (в 16:35 по московскому).

Авиакомпании AZUR air не планирует изменять расписание других рейсов. Вся ситуация уже взята под контроль. 

Ранее стало известно о том, что под Хабаровском потерпел крушение Ан-26. В результате трагедии погибли шесть человек. Обломки воздушного судна обнаружили

Источник: TourDom.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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