Защитники экс-президента Грузии настаивают на его переводе в современную клинику

Находящемуся в тюрьме Михаилу Саакашкивили минувшей ночью снова потребовалась реанимация. Об этом его адвокат Дмитрий Садзаглишвили сообщил в понедельник, 25 октября.

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня. Стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались",

– приводит "Спутник.Грузия" слова защитника.

Садзаглишвили пояснил, что Саакашвили держит голодовку уже 25 дней. Медики опасаются, что ему может резко стать плохо в любой момент, поэтому он должен постоянно быть под наблюдением врачей.

Правоохранители готовы перевести политика из камеры в больницу при глданской тюрьме №18. Однако адвокат, опираясь на мнение личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, настаивает, что там не подходящие для пациента условия, так как там нет ни МРТ, ни КТ, ни возможности для дуплексного сканирования.

Отказ властей перевести заключенного в многопрофильную современную гражданскую клинику сторонники экс-президента уже назвали покушением на его жизнь.