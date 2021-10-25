Саакашвили откачали реаниматологи в тюрьме

Саакашвили откачали реаниматологи в тюрьме
Михаил Саакашвили. Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Защитники экс-президента Грузии настаивают на его переводе в современную клинику

Находящемуся в тюрьме Михаилу Саакашкивили минувшей ночью снова потребовалась реанимация. Об этом его адвокат Дмитрий Садзаглишвили сообщил в понедельник, 25 октября.

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня. Стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались",

– приводит "Спутник.Грузия" слова защитника.

 Садзаглишвили пояснил, что Саакашвили держит голодовку уже 25 дней. Медики опасаются, что ему может резко стать плохо в любой момент, поэтому он должен постоянно быть под наблюдением врачей.

Правоохранители готовы перевести политика из камеры в больницу при глданской тюрьме №18. Однако адвокат, опираясь на мнение личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, настаивает, что там не подходящие для пациента условия, так как там нет ни МРТ, ни КТ, ни возможности для дуплексного сканирования.

Отказ властей перевести заключенного в многопрофильную современную гражданскую клинику сторонники экс-президента уже назвали покушением на его жизнь.

Источник: Спутник
Николай ВИКТОРОВ

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Гость320850
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В карцер Мишико и пургену через грелку.
Гость324214
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Гость324283
дуплесную клизму вставте уроду и очухается!
full duplex клизьмен ин <цензура> пажирателя галстуков ja ja
Гость323648
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Мишка похудеет. А то мёд с сухофруктами. Диета.
Гость324283
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дуплесную клизму вставте уроду и очухается!
Гость324214
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Нарежьте ему галстуков и дайте винища, шоб <цензура> не подавилсо, когда будет жрать их.
Гость 4232
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коля ты кондом
Гость 4232
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конченные коменты все
tehnik74
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Ему галстук дали пожевать.
Гость321216
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зря
Гость322654
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А зачем аткочали? Нехай падыхает.
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