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Неверно выбранный "кокон", который должен защитить растения зимой, может повредить корневую систему и привести неурожаю. Чтобы избежать такой неприятности, нужно разобраться в том, что можно, а что нельзя.
Миф: нужно укрыть весь огород
Многие дачники привыкли действовать по наитию и брать за основу чужой пример, который может быть в корне неверным. Так, некоторые садоводы по ошибке полагают, что укрывать нужно все плоды. Однако это не так.
Любое растение адаптивно к климатическим условиям. Большинство из них вполне подготовлены для произрастания и "проживания" в зимнее время. Это практически все виды роз, исключая парковые, лилии с хризантемами, садовые пионы и рододендроны, лаванда и виноград.
МИФ: ХОРОШЕЕ УКРЫТИЕ – ЗАЛОГ СПАСЕНИЯ РАСТЕНИЯ
Еще одно заблуждение – укрытые растения якобы гарантируют хорошую зимовку. Однако в итоге оказывается, что не все смогли пережить морозы и снега. Это вполне естественно, учитывая, что главный враг огорода – температурные перепады. Нужно помнить, что такие "крайности" для природы характерны в конце осени-начале зимы. Поэтому требуется комплексный подход. Подберите правильное место для посадки, регулярно поливайте растения.
миф: Низкорослые растения можно просто окучивать землей
Увы, такой "холмик" не защитит ваши растения от холодов, хотя и отведет влагу во время паводков. Тут нужен перегной, который выполняет роль теплой подушки. Он куда более рыхлый и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Но ни в коем случае не стоит полагать, будто этого достаточно, и отказываться от установки защитных шалашиков.
Ранее мы рассказывали о том, каких ошибок нужно избегать при подготовке клубники к зимовке.
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