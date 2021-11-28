В первом месяце зимы будет четыре опасных периода

Солнце испытает метеозависимых людей на прочность в декабре. Эксперты ожидают сразу несколько магнитных бурь. В эти даты нужно бережно относиться к своему здоровью.

Расписание магнитных бурь на декабрь 2021 года

В начале месяца с 1 по 4 число вспышки на Солнце будут небольшими. Их воздействие на себе ощутят ли те, кто особенно чувствительно относится к переменам погоды.

Самая масштабная буря ожидается с 9 по 13 декабря. Ее пик придется на 10 число.

С 18 по 22 декабря также будет сильная вспышка. В эти дни стоит воздержаться от активной физической нагрузки.

Испортить настроение и лишить сил сможет активность Солнца в период с 30 по 31 декабря включительно.

Чтобы не испортить Новый год, стоит больше времени в период магнитных бурь проводить на свежем воздухе. Также важно придерживаться здорового питания – есть больше овощей и фруктов, а еще – больше пить воды.

Немаловажно исключить из жизни источники стресса. Лучше проводить время за приятными занятиями, например, семейным просмотром кинофильмов.

Ранее "Утро.Ньюс" делилось советами невролога, как снизить эффект магнитных бурь.