Расписание магнитных бурь на декабрь 2021 года

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Солнце испытает метеозависимых людей на прочность в декабре. Эксперты ожидают сразу несколько магнитных бурь. В эти даты нужно бережно относиться к своему здоровью.
В начале месяца с 1 по 4 число вспышки на Солнце будут небольшими. Их воздействие на себе ощутят ли те, кто особенно чувствительно относится к переменам погоды.
Самая масштабная буря ожидается с 9 по 13 декабря. Ее пик придется на 10 число.
С 18 по 22 декабря также будет сильная вспышка. В эти дни стоит воздержаться от активной физической нагрузки.
Испортить настроение и лишить сил сможет активность Солнца в период с 30 по 31 декабря включительно.
Чтобы не испортить Новый год, стоит больше времени в период магнитных бурь проводить на свежем воздухе. Также важно придерживаться здорового питания – есть больше овощей и фруктов, а еще – больше пить воды.
Немаловажно исключить из жизни источники стресса. Лучше проводить время за приятными занятиями, например, семейным просмотром кинофильмов.
Ранее "Утро.Ньюс" делилось советами невролога, как снизить эффект магнитных бурь.
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