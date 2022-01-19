Зеленский в тайне ото всех отдохнул на Сейшелах - СМИ

Зеленский в тайне ото всех отдохнул на Сейшелах - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Журналисты опубликовали расследование об отпуске президента Украины

Лидеры мировых держав предпочитают проводить каникулы у себя на родине. Более того, они не стесняются сообщать гражданам об решении съездить на отдых. Совершенно иначе ведет себя президент Украины Владимир Зеленский. Политик не рассказывает ничего о своих путешествиях до тех пор, пока соответствующая информация не сплывет в прессе.

Об этом заявили авторы издания "Украинская правда", опубликовавшие расследование о тайном отдыхе главы государства на Сейшельских Островах. Журналисты напомнили, что Зеленский начал скрывать информацию о своих каникулах с 202о года, когда, не сообщив общественности, улетел в Оман, а уже там его опознали очевидцы.

"Похоже, практику тайных отпусков президент решил продолжить и в этом году", – отметили в УП.

Авторы расследования через свои источники выяснили, глава Незалежной совместно с руководителем ОПУ Андреем Ермаком 4 января отдохнули на горнолыжном курорте в Карпатах. Причем, Владимир Зеленский жил в одной гостинице и на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским. 

Как отметили в издании, сразу после публикации новостей о зимнем отдыхе президента появилась новая информация, будто бы Зеленский вновь улетел на каникулы. Очередное путешествие главы государства прошло на островах в Индийском океане.

Источники УП потвердели, что супруга украинского лидера Елена, действительно, вылетала из Киева в Стамбул, где совершила пересадку на рейс до Сейшел. Журналисты подчеркнули, что женщину в поездке сопровождала государственная охрана. Предположительно, президент с семьей остановился на элитной вилле у моря стоимостью порядка тысячи долларов за сутки.

Напомним, в первый же рабочий день нового года Зеленский умудрился нарваться на критику. Он опубликовал фото в социальных сетях, чем вызвал недовольство среди подписчиков. Читатели президента отметили, что снимок старый, а сам глава государства, возможно, вместо работы улетел на отдых именно на Индийский океан.

Источник: Украинская правда ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров
По теме

Глава МИД Франции поставил перед Лукашенко жесткий ультиматум

Евросоюз готов усилить санкции против Минска

"Газпром" подготовил энерголовушку для Польши - СМИ

Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2115 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей