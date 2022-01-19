Журналисты опубликовали расследование об отпуске президента Украины

Лидеры мировых держав предпочитают проводить каникулы у себя на родине. Более того, они не стесняются сообщать гражданам об решении съездить на отдых. Совершенно иначе ведет себя президент Украины Владимир Зеленский. Политик не рассказывает ничего о своих путешествиях до тех пор, пока соответствующая информация не сплывет в прессе.

Об этом заявили авторы издания "Украинская правда", опубликовавшие расследование о тайном отдыхе главы государства на Сейшельских Островах. Журналисты напомнили, что Зеленский начал скрывать информацию о своих каникулах с 202о года, когда, не сообщив общественности, улетел в Оман, а уже там его опознали очевидцы.

"Похоже, практику тайных отпусков президент решил продолжить и в этом году", – отметили в УП.

Авторы расследования через свои источники выяснили, глава Незалежной совместно с руководителем ОПУ Андреем Ермаком 4 января отдохнули на горнолыжном курорте в Карпатах. Причем, Владимир Зеленский жил в одной гостинице и на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским.

Как отметили в издании, сразу после публикации новостей о зимнем отдыхе президента появилась новая информация, будто бы Зеленский вновь улетел на каникулы. Очередное путешествие главы государства прошло на островах в Индийском океане.

Источники УП потвердели, что супруга украинского лидера Елена, действительно, вылетала из Киева в Стамбул, где совершила пересадку на рейс до Сейшел. Журналисты подчеркнули, что женщину в поездке сопровождала государственная охрана. Предположительно, президент с семьей остановился на элитной вилле у моря стоимостью порядка тысячи долларов за сутки.

Напомним, в первый же рабочий день нового года Зеленский умудрился нарваться на критику. Он опубликовал фото в социальных сетях, чем вызвал недовольство среди подписчиков. Читатели президента отметили, что снимок старый, а сам глава государства, возможно, вместо работы улетел на отдых именно на Индийский океан.