Украину призвали выплатить компенсацию России за переданные территории

Украину призвали выплатить компенсацию России за переданные территории
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сенатор напомнил о переданных Незалежной территориях

Украинская сторона должна выплатить России денежную компенсацию за передачу территорий. Соответствующее заявление сделал сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков, ответив таким образом на претензии Киева.

Напомним, кабмин Украины согласовал стратегию внешней политики до 2024 года. В одном из пунктов документа указывается, что Киеву полагаются "компенсации и другие формы репарации" за некий ущерб, нанесенный в ходе "временной оккупации территорий". До этого же посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что для полноценного восстановления отношений с российской стороной Кремль обязан не только отдать Крым и обеспечить контроль над Донбассом, но и выплатить компенсации, о чем сообщает РИА "Новости".

Пушков заявил, комментируя требования украинской стороны, что в ответ Незалежная должна выплатить РФ компенсацию за ряд территорий, переданных Украине. Речь идет не только о Донбассе, но и Харьковской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях. По словам сенатора, указанные территории никогда не принадлежали Украине.

"И все порты на Черном море построили русские", – заявил политик на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Ранее Пушков раскритиковал украинскую администрацию за "вечные жалобы", которую Киев, по его словам, на регулярной основе адресует всем государствам, виновных, на взгляд Незалежной, в проблемах страны. По мнению российского сенатора, местные власти неспособны признаться в своей "бездарности" и постоянно винят в своих проблемах других.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255811
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Опять кокса обожрался. А я года Россия передаст Монголии свои территории, которые не законно аннексировала после развала орды ?
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость255996
сиотрим карту 1654 года с считаем кто кому и что должен
Шумеры отжигают:

В Запорожье заметили мужчину в камуфляжной форме, который курил из окна общественного транспорта. Хулигану не понравилось, что его снимают.Дебошир вышел на следующей остановке, вернулся к месту, где его засняли. Подошел к оператору сзади, похлопал по плечу, после чего нанес удар неизвестным металлическим предметом, затем скрылся.Хулигана уже задержали.
Настоящий Одессит
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Грязные хохлоебы хотя в ЕС туалеты мыть. ЕС не любит грязь.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость255996
сиотрим карту 1654 года с считаем кто кому и что должен
А тем временем в Дурке свидомая укроМРАЗЬ отжигает: Малолетний педофил пойман в Киеве на улице Драгоманова. Школьник затаскивал детей в кусты и пытался изнасиловать их в рот и в анальное отверстие.Полицейские завели уголовное дело и выясняют точное количество жертв."Я больше так не буду. Ну я заставлял детей сосать. Я хотел Артему вставить в <цензура> <цензура>@й. Но он не вставлялся."
Гость255996
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сиотрим карту 1654 года с считаем кто кому и что должен
Владімір
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Полный возврат территорий с оплатой за пользование, и ни как не меньше!
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