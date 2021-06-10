Сенатор напомнил о переданных Незалежной территориях

Украинская сторона должна выплатить России денежную компенсацию за передачу территорий. Соответствующее заявление сделал сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков, ответив таким образом на претензии Киева.

Напомним, кабмин Украины согласовал стратегию внешней политики до 2024 года. В одном из пунктов документа указывается, что Киеву полагаются "компенсации и другие формы репарации" за некий ущерб, нанесенный в ходе "временной оккупации территорий". До этого же посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что для полноценного восстановления отношений с российской стороной Кремль обязан не только отдать Крым и обеспечить контроль над Донбассом, но и выплатить компенсации, о чем сообщает РИА "Новости".

Пушков заявил, комментируя требования украинской стороны, что в ответ Незалежная должна выплатить РФ компенсацию за ряд территорий, переданных Украине. Речь идет не только о Донбассе, но и Харьковской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях. По словам сенатора, указанные территории никогда не принадлежали Украине.

"И все порты на Черном море построили русские", – заявил политик на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Чем требовать от нас «репарации», пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Чёрном море были построены русскими. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 10, 2021

Ранее Пушков раскритиковал украинскую администрацию за "вечные жалобы", которую Киев, по его словам, на регулярной основе адресует всем государствам, виновных, на взгляд Незалежной, в проблемах страны. По мнению российского сенатора, местные власти неспособны признаться в своей "бездарности" и постоянно винят в своих проблемах других.