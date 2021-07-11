Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
В Крыму отреагировали на очередное заявление украинской стороны о планах на полуостров. Ранее вице-премьер Алексей Резников пообещал выселить с этой территории полмиллиона россиян после "возвращения" ее в состав Незалежной. Речь идет о тех, кто переехал жить в Крым после его воссоединения с нашей страной. Слова Резникова российская сторона расценила как чудовищный цинизм.
Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Комментируя планы, которые строит Киев, он поразился ненависти украинских политиков к Крыму и его жителям.
"Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты", – заявил Гемпель в разговоре с РИА Новости.
Он назвал деятелей, которые разрабатывают такие сценарии, неадекватными и навлекающими позор на граждан своей страны.
Гемпель напомнил, что в вопросе о принадлежности Крыма давно поставлена точка. Кроме того, полуостров находится под надежной защитой. Поэтому украинские политики лишь попусту сотрясают воздух подобными угрозами.
Заявление Резникова прозвучало в эфире канала "Украина 24", его слова приводит РИА Новости. Вице-премьер считает, что в Крым специально "завозят" россиян, чтобы выжить местное население, и назвал это "военным преступлением".
Ранее финский политолог сообщил, что НАТО может устроить в Крыму масштабную провокацию. Подробности – в нашем материале.
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского
Размер углеродного налога может быть скорректирован