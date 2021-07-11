Поражают ненавистью к Крыму: в России отреагировали на планы Украины по депортации с полуострова

Поражают ненавистью к Крыму: в России отреагировали на планы Украины по депортации с полуострова
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Киев грезит о "возвращении" российской территории и выселении жителей

В Крыму отреагировали на очередное заявление украинской стороны о планах на полуостров. Ранее вице-премьер Алексей Резников пообещал выселить с этой территории полмиллиона россиян после "возвращения" ее в состав Незалежной. Речь идет о тех, кто переехал жить в Крым после его воссоединения с нашей страной. Слова Резникова российская сторона расценила как чудовищный цинизм.

Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Комментируя планы, которые строит Киев, он поразился ненависти украинских политиков к Крыму и его жителям.

"Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты", – заявил Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Он назвал деятелей, которые разрабатывают такие сценарии, неадекватными и навлекающими позор на граждан своей страны.

Гемпель напомнил, что в вопросе о принадлежности Крыма давно поставлена точка. Кроме того, полуостров находится под надежной защитой. Поэтому украинские политики лишь попусту сотрясают воздух подобными угрозами.

Заявление Резникова прозвучало в эфире канала "Украина 24", его слова приводит РИА Новости. Вице-премьер считает, что в Крым специально "завозят" россиян, чтобы выжить местное население, и назвал это "военным преступлением".

Ранее финский политолог сообщил, что НАТО может устроить в Крыму масштабную провокацию. Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Российский Крым.
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сегодня в утро .ру работают хохлоредакторы.И здесь крысы...
гость
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Ё6аные фашисты, бандеров кастрировать и вешать за ноги на каждом столбе по 10 мразей, гроздью.
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