Москва одобрила получение в упрощенной форме гражданства РФ примерно 470 тысячам жителей ДНР и ЛНР

В случае, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", то Россия не останется безучастной к происходящему. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольство РФ в Париже.

По словам представителя Кремля, на сегодняшний день в Незалежной продолжают действовать крайне радикальные политические организации, готовые к экстремистским выступлениям.

"Действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", – предупредил руководство Незалежной Козак.

Участники переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе со стороны Москвы и Донецка с Луганском отмечают, что подходы Киева к разрешению конфликта совсем не изменились – какие они были при экс-президенте Петре Порошенко, такие они остались и при Владимире Зеленском. А в некоторых вопросах они "стали даже хуже".

При этом команда "шоколадного короля" всея Украины не была "столь противоречивой", в отличие от представителей нынешнего лидера украинцев, которые стреляют "себе в ногу", считает Козак. Так, окружение пана Зеленского то регулярно заявляет о приверженности минским соглашениям, то называют их "удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".

Также посланник Кремля напомнил слова Владимира Александровича о том, что минские соглашения нужны Киеву не для разрешения ситуации в Донбассе, а лишь для "сохранения санкций против России".

Кроме того, он пояснил цель выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Прием населения Донбасса в гражданство РФ вовсе не является инструментом или признаком последующего включения народных республик в состав России, подчеркнул Козак.

Упрощенный порядок выдачи паспортов связан исключительно с гуманитарными мерами, поскольку киевский режим ввел блокаду в Донбассе, а "его жители были поражены в своих гражданских правах", сказал замглавы администрации лидера РФ.

По его данным, документы с двуглавым орлом уже получили около 470 тыс человек из ДНР и ЛНР.

Ранее в Киеве бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш призвал власти страны на законодательном уровне признать народные республики Донбасса террористическими объединениями на основании якобы их причастности к крушению малайзийского авиалайнера "Боинг" MH17 в июле 2014 года. А затем отказаться от выполнения минских соглашений, т.к. государство не может вести прямой диалог с "террористами".

