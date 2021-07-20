Москва отреагирует на вторжение Киева в Донбасс - Козак

Москва отреагирует на вторжение Киева в Донбасс - Козак
Дмитрий Козак. Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва одобрила получение в упрощенной форме гражданства РФ примерно 470 тысячам жителей ДНР и ЛНР

В случае, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", то Россия не останется безучастной к происходящему. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольство РФ в Париже.

По словам представителя Кремля, на сегодняшний день в Незалежной продолжают действовать крайне радикальные политические организации, готовые к экстремистским выступлениям.

"Действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", – предупредил руководство Незалежной Козак.

Участники переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе со стороны Москвы и Донецка с Луганском отмечают, что подходы Киева к разрешению конфликта совсем не изменились – какие они были при экс-президенте Петре Порошенко, такие они остались и при Владимире Зеленском. А в некоторых вопросах они "стали даже хуже".

При этом команда "шоколадного короля" всея Украины не была "столь противоречивой", в отличие от представителей нынешнего лидера украинцев, которые стреляют "себе в ногу", считает Козак. Так, окружение пана Зеленского то регулярно заявляет о приверженности минским соглашениям, то называют их "удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".

Также посланник Кремля напомнил слова Владимира Александровича о том, что минские соглашения нужны Киеву не для разрешения ситуации в Донбассе, а лишь для "сохранения санкций против России".

Кроме того, он пояснил цель выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Прием населения Донбасса в гражданство РФ вовсе не является инструментом или признаком последующего включения народных республик в состав России, подчеркнул Козак.

Упрощенный порядок выдачи паспортов связан исключительно с гуманитарными мерами, поскольку киевский режим ввел блокаду в Донбассе, а "его жители были поражены в своих гражданских правах", сказал замглавы администрации лидера РФ.

По его данным, документы с двуглавым орлом уже получили около 470 тыс человек из ДНР и ЛНР.

Ранее в Киеве бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш призвал власти страны на законодательном уровне признать народные республики Донбасса террористическими объединениями на основании якобы их причастности к крушению малайзийского авиалайнера "Боинг" MH17 в июле 2014 года. А затем отказаться от выполнения минских соглашений, т.к. государство не может вести прямой диалог с "террористами".

Источник: Посольство РФ во Франции ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость281079
Пожаловаться Ответить
Дали гражданство РФ, выдали паспорта. Почему не заявить "Это наши люди, русские. Мы будем их защищать". Что за виляние ж..пой и нашим и вашим, полит. проституция "Вовсе не является инструментом или признаком последующего включения народных республик в состав России". А Крым тоже наш-ваш-непонятно чей?
1
новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей