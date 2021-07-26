Японцев рассмешили интриги Токио из-за приезда Мишустина на Курилы

Японцев рассмешили интриги Токио из-за приезда Мишустина на Курилы
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца полагают, что в РФ ноты протеста Токио никто не воспринимает серьезно

Реакция властей Японии на приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова рассмешила и разозлила читателей местного издания "Санкэй".

Ранее в понедельник, 26 июля, генсек японского правительства Кацунобу Като выразил сожаление из-за факта посещения главы российского кабмина Итурупа. Он подчеркнул, что Токио считает остров "своей территорией". МИД Страны восходящего солнца не преминул выразить протест.

А вот читатели "Санкэй" считают, что суверенитет России над Курильскими островами является неоспоримым. Токио уже давно "проиграл борьбу за эти территории". Яркие комментарии собрал портал ИноСМИ.

"Снова всего лишь "глубокое сожаление". И так вот с нами всегда!" – сокрушается пользователь mak.

"Вы думаете, кто-нибудь в России этого Като слушает? Да ни в жизнь! Все это рассчитано только на внутриполитическую возню и интриги в Японии. А имидж нашей страны страдает!" – уверен yan.

"Снова все возвращается к слепому следованию за Америкой. Вот Россия и Китай и издеваются над нами", – подозревает ryo.

А вот пользователь под ником edu считает, что Москва никогда не "вернет северные острова", поэтому все, что проговаривают японские власти – это только пропаганда.

Напомним, Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп 26 июля. В частности сегодня премьер посетил Курильскую центральную районную больницу, где обещал обеспечить ее необходимым новейшим оборудованием.

Источник: ИноСМИ
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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