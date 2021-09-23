Плакаты с призывами идти "на Москву" появились на Украине

Плакаты с призывами идти "на Москву" появились на Украине
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Жителям Незалежной предложили продолжить дело Мазепы

Начать войну против России призвал украинцев нардеп Верховной рады от фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он развесил в Полтаве плакаты с изображением гетмана Мазепы и напомнил, что начатая им борьба за независимость от России еще незакончена.

Появление билбордов с Мазепой на украинских улицах Гончаренко приурочил ко дню города Полтавы.

"Развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. (…) Победа обязательно будет за Украиной",

– написал нардеп в своем телеграм-канале.

На появившихся уличных рекламных стендах размещены плакаты, с изображением гетмана Ивана Мазепы, который призывает идти на Москву.

Мазепа известен как соратник российского императора Петра  Первого, который в период Северной войны переметнулся на сторону шведов. Победа России под Полтавой8 июля 1709 г. считается переломным моментом в длительной войне.

Ранее Гончаренко заявил, что российская Кубань должны принадлежать Украине. В апреле 2021 г. украинский нардеп был лишен права выступать в ПАСЕ за свое скандальное поведение на заседаниях европарламентариев.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
Гость313635
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Не завершена значит? Долбануть что-ли по Плтаве ракетой,чтоб завершить битву?
Гость312950
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Москва скоро сама приползет на коленях
М
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сначала приготовьте места для захоронений своего сброда
для сдавшихся в плен в надежде отожраться-кормежка раз в день кашей 9мяса не будет)
и этого дегенерата гончаренко пустить в первых рядах
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