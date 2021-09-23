Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Начать войну против России призвал украинцев нардеп Верховной рады от фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он развесил в Полтаве плакаты с изображением гетмана Мазепы и напомнил, что начатая им борьба за независимость от России еще незакончена.
Появление билбордов с Мазепой на украинских улицах Гончаренко приурочил ко дню города Полтавы.
"Развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. (…) Победа обязательно будет за Украиной",
– написал нардеп в своем телеграм-канале.
На появившихся уличных рекламных стендах размещены плакаты, с изображением гетмана Ивана Мазепы, который призывает идти на Москву.
Мазепа известен как соратник российского императора Петра Первого, который в период Северной войны переметнулся на сторону шведов. Победа России под Полтавой8 июля 1709 г. считается переломным моментом в длительной войне.
Ранее Гончаренко заявил, что российская Кубань должны принадлежать Украине. В апреле 2021 г. украинский нардеп был лишен права выступать в ПАСЕ за свое скандальное поведение на заседаниях европарламентариев.
Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны
Министр не смогла убедить парламентариев
для сдавшихся в плен в надежде отожраться-кормежка раз в день кашей 9мяса не будет)
и этого дегенерата гончаренко пустить в первых рядах