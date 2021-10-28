Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Берлину следует "поставить Москву на место". Однако вместо этого немецкая администрация выражает обеспокоенность применением турецкого боевого дрона Bayraktar силами ВСУ на территории Донбасса по позициям ЛДНР, негодует посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Представитель украинской дипломатической миссии указал в беседе с местными журналистами, что у Киева есть некое право на "самооборону", так как территория Донбасса подвергается непрерывным бомбардировкам "тяжелого российского оружия", а мирное население и военнослужащие продолжают погибать. В связи с этим, добавил Мельник, украинская сторона отвергает заявление министерства иностранных дел ФРГ, которое выразило обеспокоенность инцидентом.

Мельник также заявил, что немецкой стороне необходимо больше работать над своей посреднической миссией для формирования нового саммита в рамках "Нормандского формата".

Как пишет немецкая газета Bild, Берлин призвал Украину и РФ к деэскалации донбасского конфликта. Германия указала, что использование иностранных дронов разрешается в зоне прекращения огня лишь для ОБСЕ в соответствии с "Минском", передает "Общественная служба новостей".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее, что военное сотрудничество Украины и Турции приводит к эскалации коналикта в Донбассе. Российская Федерация имеет хорошие отношения с первой, однако ряд вопросов, включая БПЛА, вызывает озабоченность у Кремля. Подобные факторы, указали в администрации президента, явно не способствуют урегулированию ситуации в регионе.