Как НАТО нападет на Белоруссию: военный аналитик рассказал о подготовке альянса

Как НАТО нападет на Белоруссию: военный аналитик рассказал о подготовке альянса
Фото: U.S. Air Force / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Запад обеспокоен укреплением страны после военных маневров с РФ

Угроза со стороны Североатлантического альянса в отношении Белоруссии остается, главным образом, с воздуха. Дело в том, что на территории соседней Украины проходят совместные с НАТО военно-учебные маневры с высадкой воздушного десанта, заявил аналитик Сергей Ищенко.

Ранее стало известно о том, что погранслужба Украины получила оснащение в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. НАТО торопится на фоне новости о приобретении Белоруссией ЗРК С-400, а потому часто появляется на украинских аэродромах.

Как считает аналитик, если бы альянс решил устроить атаку на Белоруссию или Калининград, то вполне легально смог бы заняться рассредоточением воздушной группировки в Незалежной и атаковать выбранный регион со стороны Украины.

Таким образом, рассудил Ищенко, источником основной угрозы являются не ВСУ, а их союзники по НАТО. Последние уже активно используют украинские аэродромы, готовя взлетно-посадочные полосы для своих истребителей. Североатлантический альянс занят в регионе сертификацией указанных объектов – первый, староконстантиновский аэродром, уже сертифицирован.

"Чтобы разместить там натовскую авиацию на постоянной основе или на длительное время", – пояснил военный аналитик.

Ранее обозреатель Сара Уайт заявила, что Белоруссия уже оказалась под полным контролем Российской Федерации, а главное беспокойство в НАТО, главным образом, проявилось после  совместных военно-учебных маневров двух стран во время "Запада-2021", а также заявления о готовности оперативно рассмотреть просьбу Минска о приобретении С-400.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей