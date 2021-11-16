Лукашенко намерен просить у Путина помощи

Лукашенко намерен просить у Путина помощи
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Белорусский президент планирует провести телефонный разговор с российским коллегой

Александр Лукашенко провел очередное совещание по ситуации на границе, в ходе которого заявил, что планирует попросить Владимира Путина о содействии на фоне миграционного кризиса.

Белорусский лидер заявил, что если вдруг стране потребуется какая-либо военная помощь, то он обговорит это со своим российским коллегой, поскольку граница принадлежит Союзному государству, следовательно, она общая. 

Однако Лукашенко заметил, что если и попросит Москву о содействии, то в кризис с нелегальными мигрантами страну-союзницу втягивать не будет. 

"Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения", 

– заключил глава Белоруссии. 

Обсуждать этот вопрос президенты будут уже сегодня. Лукашенко заявил, что во вторник, 16 ноября, планирует связаться с главой РФ. Телефонные переговоры должны состояться во второй половине дня. 

Накануне белорусский президент поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Лидеры РБ и Германии обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии с европейскими государствами. Стороны также затронули пути и перспективы решения сложившегося кризиса, чтобы не допустить эскалацию напряженности. 

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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