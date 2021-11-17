Патрушев предупредил о риске гражданской войны в Афганистане

Патрушев предупредил о риске гражданской войны в Афганистане
Фото: Hussain Ali / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Страны СНГ находятся под угрозой

Афганистан находится на пороге гражданской войны. Ситуация в исламской республике может перерасти в катастрофу. Чтобы избежать негативных событий, новые власти должны начинать принимать соответствующие меры, а международное сообщество – поддержать местное население. 

17 ноября, выступая перед секретарями совбезов членов Содружества независимых государств, Николай Патрушев представил свое видение ситуации в азиатском государстве. Он подчеркнул, что возможные негативные события, в том числе, обнищание людей, а также всеобщий голод могут ударить как по региону, так и по всеми миру. 

Чиновник также не исключил, что в случае бездействия нового правительства и международного сообщества Афганистан рискует стать площадкой для очередной гражданской войны.

Патрушев заявил, что сейчас трудно давать конкретные прогнозы, однако потенциальный катастрофический сценарий способен навредить и странам СНГ. 

Напомним, власть в Афганистане сегодня находится в руках талибов*. Они сумели захватить столицу исламской республики и свергнуть правительство минувшим летом. Государственный переворот стал возможен после вывода американских войск. 

Сегодня в стране не утихает партизанская война. Противники движения "Талибан*" готовы защищать родину с оружием в руках. Периодически боевые отряды переходят на сторону сил сопротивления нынешнему режиму.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Россия нарастила секретный экспорт в страны НАТО

Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей