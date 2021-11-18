В Германии считают реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от газа

В Германии считают реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от газа
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеВ Варшеве подсказали Москве способ облегчить сертификацию "Северного потока-2"
Депутат Бундестага призвал запустить "Северный поток-2"

Европа и Германия не упускают возможности оказать давление на Россию, а потом требуют от нее уступок в энергетической сфере. Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст считает весьма спорными призывы Евросоюза к нашей стране увеличить поставки газа. 

Депутат Бундестага в эфире телеканала "Россия 24" поделился своими наблюдениями относительно европейских энергетического и миграционного кризисов. По его словам, угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко лишить Европу поставок голубого топлива реалистично.

Чтобы избежать негативных последствий, нивелировав заявления Лукашенко, парламентарий призвал запустить газопровод "Северный поток-2". Эрнст подчеркнул, что после введения в эксплуатацию российской ГТС белорусский правитель не сможет "шантажировать" Европу остановкой транзита углеводородов, идущих через территорию республики.

Отметим, что на фоне миграционного кризиса и ухудшения отношений с Евросоюзом Белоруссия уже остановила транзит российской нефти. 16 ноября неожиданно начались ремонтные работы на трубопроводе "Дружба".

Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию российской ГТС. Однако в Кремле призвали не политизировать вопросы, связанные с "Северным потоком-2", отметив, что оператор газопровода готов выполнить все требования немецкого регулятора.

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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