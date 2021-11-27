"Россия все на них нападает вот уже шесть лет": болгары высмеяли угрозы Киева в адрес Москвы

"Россия все на них нападает вот уже шесть лет": болгары высмеяли угрозы Киева в адрес Москвы
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украине не стоит быть стол самоуверенной

Глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба отличился очередным нелепым высказыванием против России. Министр заявил, что если Москва "нападет" на украинцев, то РФ крупно заплатит за войну. В Болгарии посмеялись над угрозами Украины в адрес России.

Читатели популярного издания "Факти" призвали Украину не надеяться на такой исход, а также раскритиковали за обвинения в грядущем "вторжении" России. Болгары иронично указали на то, что "Россия все на них нападает вот уже шесть лет".

Интернет-пользователи отметили, что Украина, видимо, своими русофобскими заявлениями отвлекает свой народ от внутренних проблем. Некоторые возмутились тем, что Киев игнорирует обязательства по Минским соглашениям, а Североатлантический альянс лишь потворствует этому, вместо того, чтобы наказать Украину. Незалежная, по мнению болгар, сама накличет себе беду, которая ничем хорошим для нее не закончится. 

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о том, что никто не собирается нападать на Украину. 

Источник: Факти ✓ Надежный источник
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