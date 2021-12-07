В Белоруссии заявили о нежелании терпеть выходки украинских военных

В Белоруссии заявили о нежелании терпеть выходки украинских военных
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запад использует Незалежную для провокаций

Белорусские власти в последнее время фиксируют активность украинских военных на линии разграничения двух стран. Более того, боевой вертолет Незалежной в ходе учений успел даже нарушить государственную границу, что вызвало жесткую реакцию в Минске.

Выходки ВСУ пришлись не по душе депутату Палаты представителей РБ Игорю Хлобукину. Он заявил, что Белоруссия не будет терпеть подобные "шутки", а также не исключил, что Киев получит ответ на провокационные действия. По мнению парламентария, за украинские власти согласовали свои действия с западными партерами.

Политик уверен, что Запад использует Незалежную как разменную монету для провокаций в "большой геополитической игре", которая таит угрозу для национальной безопасности Белоруссии, потому что является предпосылкой к началу полномасштабного военного конфликта в Европе.

Хлобукин подчеркнул, что при таком развитии событий Россия и Белоруссия должны провести учения на границе с Украиной. Он также поддержал призывы Александра Лукашенко к Москве передать Минску ракетные комплексы С-400 и С-500.

Напомним, ранее бывший сотрудник МИД РБ Валерий Ковалевский объяснил, почему в ходе противостояния с Западом Александр Лукашенко попросил у России ядерное оружие.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость337487
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В виду безденежья и бедности населения в Украине. Некоторых, кого позовут убить свою мать за 2 гривны, с радостью по пьяни и принятии запрещённых веществ будут стрелять в первого встречного.
М
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свиноголовое стадо с евреем во главе пока по сусалам не отгребут так и будут гадить
Гость332646
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Гость337481
Игорь Хлобукин - он белорус?
А Вы не ориентируетесь на окончания в фамилиях, они мало информативны в этнической принадлежности славян.
Гость335544
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сначала бульбарь спровоцировал европу, хотел атаковать её беззащитными беженцами, но обкакался.
следующий этап, и не без подачи рашки, хочет спровоцировать украину, но и здесь эта мразь обосрётся.
tehnik74
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Хохлы как моськи только провоцировать и умеют, потом получив по соплям долго долго скулят под лавкой.
Гость337481
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Игорь Хлобукин - он белорус?
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