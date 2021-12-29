Бацька обещал, что Минск не останется в долгу, и назвал санкции Запада "безмозглыми"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не льстит своему российскому коллеге Владимиру Путину и тут же выразил благодарность за поддержку Минска после введенных Западом против Республики санкций. Елей бацька вылил в ходе личной встречи с лидером РФ в Санкт-Петербурге.

Александр Григорьевич отметил, что в Москве знают ситуацию, в которой сейчас оказалась Белоруссия и выразил "лично" Владимиру Владимировичу благодарность за то, что он сделал для Республики.

"И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба – вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить", – заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что против Минска западники уже ввели пять пакет рестрикций и обещают шестой.

"Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", – подчеркнул бацька.

По его словам, ВВП страны за текущий год вырос, несмотря на ограничительные меры и пандемию коронавируса, и в этом большая заслуга Москвы, а также, хоть и в меньшей степени, партнеров на международной арене. Лукашенко добавил, что белорусы в долгу не останутся.

В ответ Путин сказал, что экономика Республики находится в "хорошем состоянии", а страна остается надежным партнером для РФ. По мнению нашего верховного главнокомандующего, наши страны в уходящем году многого добились, чего Москва ожидает и в 2022-ом.

Говоря об импортозамещении Путин подчеркнул, что с российской стороны был правильным шаг допустить белорусские предприятия к госзакупкам в РФ.

"Но и для нас это польза, поскольку повышает уровень конкурентности на внутреннем рынке", – пояснил Путин.

Напомним, Лукашенко прибыл в Северную Столицу накануне, 28 декабря, для участия в неформальном саммите глав государств СНГ. Сегодня бацька проводит личную встречу с Путиным. Позже в среду главы обоих государств примут участие в матче звезд отечественного хоккея.