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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не льстит своему российскому коллеге Владимиру Путину и тут же выразил благодарность за поддержку Минска после введенных Западом против Республики санкций. Елей бацька вылил в ходе личной встречи с лидером РФ в Санкт-Петербурге.
Александр Григорьевич отметил, что в Москве знают ситуацию, в которой сейчас оказалась Белоруссия и выразил "лично" Владимиру Владимировичу благодарность за то, что он сделал для Республики.
"И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба – вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить", – заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что против Минска западники уже ввели пять пакет рестрикций и обещают шестой.
"Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", – подчеркнул бацька.
По его словам, ВВП страны за текущий год вырос, несмотря на ограничительные меры и пандемию коронавируса, и в этом большая заслуга Москвы, а также, хоть и в меньшей степени, партнеров на международной арене. Лукашенко добавил, что белорусы в долгу не останутся.
В ответ Путин сказал, что экономика Республики находится в "хорошем состоянии", а страна остается надежным партнером для РФ. По мнению нашего верховного главнокомандующего, наши страны в уходящем году многого добились, чего Москва ожидает и в 2022-ом.
Говоря об импортозамещении Путин подчеркнул, что с российской стороны был правильным шаг допустить белорусские предприятия к госзакупкам в РФ.
"Но и для нас это польза, поскольку повышает уровень конкурентности на внутреннем рынке", – пояснил Путин.
Напомним, Лукашенко прибыл в Северную Столицу накануне, 28 декабря, для участия в неформальном саммите глав государств СНГ. Сегодня бацька проводит личную встречу с Путиным. Позже в среду главы обоих государств примут участие в матче звезд отечественного хоккея.
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