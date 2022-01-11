Нуланд отказалась поддержать санкции против "Северного птока-2" - Politico

Нуланд отказалась поддержать санкции против "Северного птока-2" - Politico
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Вашингтон выступает за единство с Берлином

Американские парламентарии до сих пор не могут определиться насчет санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Голосование по этом вопросу должно пройти уже в январе. Меж тем, администрация президента США не поддерживает законопроект республиканцев о новом давлении на российскую ГТС. Вразумить народных избранников пришлось даже Виктории Нуланд.

Заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства вместе с другими сотрудниками Госдепартамента выступила перед сенаторами от демократической партии и призвала их голосовать против санкций в отношении "Северного потока-2". Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил корреспондент издания Politico по вопросам безопасности и внешней политики США.

По данным телеканала "360", Нуланд передала демократам позицию Белого дома о несогласии с новыми санкциями в отношении российского энергетического проекта. 

Репортер газеты с места событий отметил, что сенаторы уклонились от прямого ответа на призыв заместителя госсекретаря, однако, по его мнению, скорее всего они согласились с точкой зрения Нуланд. Он также подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена предает единству в Германией и другими европейскими союзниками первостепенное значение. Вероятно, имеется в виду, что страны Европы остро нуждаются в российском газе.

Примечательно, что в самой Германии ранее заявили о геополитическом значении запуска "Северного потока-2".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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