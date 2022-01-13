Украину не берут в НАТО и ЕС из-за Зеленского - депутат Рады

Украину не берут в НАТО и ЕС из-за Зеленского - депутат Рады
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Политик недоволен сигналами из Брюсселя

Руководители стран, входящих в НАТО и Евросоюз смотрят на президента Украины Владимира Зеленского и осознают, какой уровень коррупции царит в стране. Они опасаются, что действующие власти могут перепродать новое вооружение, если предоставить его Незалежной. Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

Оппозиционный парламентарий остался весьма недоволен сигналами, получаемыми от руководства Североатлантического альянса и Евросоюза. В эфире телеканала "НАШ" он отметил, что от Украины принимают документы по воду членства в этих организациях, но реально брать к себе страну не хотят.

По мнению политика, Брюссель ведет себя нелогично в отношении Киева. В то же время он подчеркнул, что политика НАТО и Евросоюза в отношении Незалежной связана с командой глава государства. 

"Они понимают, что деньги исчезают, что идет сплошная политическая коррупция", – уверен Бойко.

Ранее бывший украинский депутат Тарас Черновол заявил, что Владимир Зеленский умудрился испортить отношения с Германией, несколько раз обидев экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. По мнению парламентария, из-за этого Берлин сегодня отказывается от поддержки Киева.

Источник: Телеканал НАШ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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