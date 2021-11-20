Умер Валерий Гаркалин

Народный артист РФ не смог победить коронавирус

Скончался актер Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет. Народный артист России боролся с коронавирусом. Трагическую новость сообщает телеграм-канал 112. Официального подтверждения смерти Гаркалина пока не поступало.

Актер заразился коронавирусом в начале октября. Болезнь протекала тяжело – поражение легких за несколько дней выросло до 85%. Гаркалина подключили к ИВЛ. 23 октября артиста ввели в медикаментозную кому. В начале ноября ему потребовалась экстренная операция на фоне тяжелого течения коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что состояние Гаркалина остается крайне тяжелым. Медики заявляли, что из-за тромбоза знаменитому артисту угрожает ампутация руки.

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