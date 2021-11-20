Умер Валерий Гаркалин

Умер Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист РФ не смог победить коронавирус

Скончался актер Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет. Народный артист России боролся с коронавирусом. Трагическую новость сообщает телеграм-канал 112. Официального подтверждения смерти Гаркалина пока не поступало.

Актер заразился коронавирусом в начале октября. Болезнь протекала тяжело – поражение легких за несколько дней выросло до 85%. Гаркалина подключили к ИВЛ. 23 октября артиста ввели в медикаментозную кому. В начале ноября ему потребовалась экстренная операция на фоне тяжелого течения коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что состояние Гаркалина остается крайне тяжелым. Медики заявляли, что из-за тромбоза знаменитому артисту угрожает ампутация руки.

Новость дополняется


Источник: Телеграм-канал 112 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей