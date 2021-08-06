Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
802 новости
Борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал золотым призером Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".
Сидаков представлял Россию в турнире с весовым ограничением до 74 килограммов. В финале Заурбек одержал победу над спортсменом из Белоруссии Магомедхабибом Гаджимагомедовым.
Борец принес в копилку сборной РФ 17-ю золотую медаль.
Ранее стало известно о том, что борцы Заур Угуев и Артур Найфонов завоевали золотую и бронзовую медали.
Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом
Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца