Российский борец завоевал золото на Олимпиаде

продолжениеРоссийские спортсмены лишились шансов на победу в медальном зачете на ОИ-2020
Спортсмен победил соперника из Белоруссии

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал золотым призером Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сидаков представлял Россию в турнире с весовым ограничением до 74 килограммов. В финале Заурбек одержал победу над спортсменом из Белоруссии Магомедхабибом Гаджимагомедовым.

Борец принес в копилку сборной РФ 17-ю золотую медаль. 

Ранее стало известно о том, что борцы Заур Угуев и Артур Найфонов завоевали золотую и бронзовую медали. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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