Спортсмен победил соперника из Белоруссии

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал золотым призером Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сидаков представлял Россию в турнире с весовым ограничением до 74 килограммов. В финале Заурбек одержал победу над спортсменом из Белоруссии Магомедхабибом Гаджимагомедовым.

Борец принес в копилку сборной РФ 17-ю золотую медаль.

Ранее стало известно о том, что борцы Заур Угуев и Артур Найфонов завоевали золотую и бронзовую медали.