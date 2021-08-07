Сборная три раза подавала протест судьям по поводу подсчета результатов

Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в личном многоборье. Россия впервые с 1996 года осталась без золотой олимпийской медали в личном многоборье по художественной гимнастике.

"Художница" Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам и завоевала серебро Олимпиады в личном многоборье, для России это 64-я медаль Игр в Токио. Третье место досталось Белоруссии.

Тренеры российских гимнасток подали еще один протест из-за баллов Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен. Эта претензия стала третьей за время состязаний.

Журналисты назвали происходящее с подсчетом баллов в худ. гимнастике на Олимпиаде-2020 довольно странным.