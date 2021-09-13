На торгах в понедельник стоимость сырья преодолела планку в 750 долларов

Цена газа на рынке Европы побила очередной исторический рекорд, преодолев отметку в $750 за тыс куб, сообщает "Прайм" со ссылкой данные торгов ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо по индексу голландского TTF в начале торговой сессии 13 сентября составляла $713,1 за тыс куб, к 10:30 мск добралась к $730, к 13:36 – до $741,2, а к 15:36 мск перевалила за $751,2.

Напомним, границу в $700 цена на фьючерс перешла в четверг, 9 сентября.

Такое стремительное подорожание газа на европейском континенте обусловлено слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Другой причиной эксперты называют результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей "Газпромом" для перекачки сырья по украинской ГТС.

