Газ в Европе побил новый исторический рекорд

На торгах в понедельник стоимость сырья преодолела планку в 750 долларов

Цена газа на рынке Европы побила очередной исторический рекорд, преодолев отметку в $750 за тыс куб, сообщает "Прайм" со ссылкой данные торгов ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо по индексу голландского TTF в начале торговой сессии 13 сентября составляла $713,1 за тыс куб, к 10:30 мск добралась к $730, к 13:36 – до $741,2, а к 15:36 мск перевалила за $751,2.

Напомним, границу в $700 цена на фьючерс перешла в четверг, 9 сентября.

Такое стремительное подорожание газа на европейском континенте обусловлено слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Другой причиной эксперты называют результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей "Газпромом" для перекачки сырья по украинской ГТС.

Источник: ПРАЙМ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии

В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник

Путин заявил о вероятном уходе на карантин из-за коронавируса

Президент рассказал о проблемах с заболеваемостью в его окружении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей