На принятие решения уйдет несколько месяцев

На сертификацию "Северного потока-2" уйдет минимум два месяца. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.

Она также уточнила, что сначала Германия передаст ЕК проект своего решения по сертификации оператора, и уже после этого комиссия займется рассмотрением документа.

Всего у Еврокомиссии будет два месяца на принятие решения, но также не исключено, что этот срок может быть продлен, пишет РИА ФАН.

"Такова процедура. У нас будет два месяца на ответ с возможностью продления этого срока",

– объяснила Лунела.

При этом немецкий регулятор уточнил, что окончательное решение по сертификации газопровода будет принято не позднее 8 января следующего года. И уже после документ поступит на рассмотрение в Европейскую комиссию.

Напомним, что накануне в "Газпроме" прокомментировали новость о том, что поставки по "Северному потоку – 2" начнут осуществляться с 1 октября 2021 года. Председатель компании Алексей Миллер отметил, что информация, распространяемая средствами массовой информации не соответствует действительности, поэтому в начале следующего месяца газопровод запущен не будет.

При этом американские эксперты отмечают, что в преддверии запуска у "Северного потока-2" могут найтись проблемы, на решение которых также потребуется время.