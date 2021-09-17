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На сертификацию "Северного потока-2" уйдет минимум два месяца. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.
Она также уточнила, что сначала Германия передаст ЕК проект своего решения по сертификации оператора, и уже после этого комиссия займется рассмотрением документа.
Всего у Еврокомиссии будет два месяца на принятие решения, но также не исключено, что этот срок может быть продлен, пишет РИА ФАН.
"Такова процедура. У нас будет два месяца на ответ с возможностью продления этого срока",
– объяснила Лунела.
При этом немецкий регулятор уточнил, что окончательное решение по сертификации газопровода будет принято не позднее 8 января следующего года. И уже после документ поступит на рассмотрение в Европейскую комиссию.
Напомним, что накануне в "Газпроме" прокомментировали новость о том, что поставки по "Северному потоку – 2" начнут осуществляться с 1 октября 2021 года. Председатель компании Алексей Миллер отметил, что информация, распространяемая средствами массовой информации не соответствует действительности, поэтому в начале следующего месяца газопровод запущен не будет.
При этом американские эксперты отмечают, что в преддверии запуска у "Северного потока-2" могут найтись проблемы, на решение которых также потребуется время.
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