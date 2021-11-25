"Молдовагазу" дали денег закрыть долг "Газпрому"

"Молдовагазу" дали денег закрыть долг "Газпрому"
Фото: depositphotos.com
Несмотря на ультиматум российской компании, поставки газа в республику не прерывались

Парламентарии Молдавии одобрили в окончательном чтении поправки в госбюджет, предусматривающие выделение компании "Молдовагаз" денег на погашение задолженности перед "Газпромом". Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил спикер Игорь Гросу.

"Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год",

– приводит РИА "Новости" слова Гросу.  

По контракту, подписанному "Газпромом" и "Молдовагазом" в октябре 2021 г., Кишинев должен до 20 числа каждого месяца оплачивать полученный в предыдущем месяце газ и перечислять аванс на следующий. Но Молдавия нарушила договоренность, объяснив это отсутствием денег у компании. "Газпром" дал два дня сроку на решение проблемы.

В итоге правительству Молдавии пришлось обращаться к парламенту за разрешением выделить незапланированную сумму в размере $74,2 млн из бюджета. Юридически это выглядит так: уставный капитал госпредприятия Energocom увеличивается на 1,4 млрд леев (79 млн долларов), а оно предоставляет эти деньги "Молдовагазу". На время этих процедур в Москве согласились подождать и не останавливать поставки газа. Деньги на счет "Газпрома" должны поступить до 26 ноября. В противном случае компания грозит перекрыть вентиль.

При этом в Кишиневе сообщили, что нынешний газовый договор с Москвой их не устраивает, поэтому они будут готовить новый.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей