Несмотря на ультиматум российской компании, поставки газа в республику не прерывались

Парламентарии Молдавии одобрили в окончательном чтении поправки в госбюджет, предусматривающие выделение компании "Молдовагаз" денег на погашение задолженности перед "Газпромом". Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил спикер Игорь Гросу.

"Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год",

– приводит РИА "Новости" слова Гросу.



По контракту, подписанному "Газпромом" и "Молдовагазом" в октябре 2021 г., Кишинев должен до 20 числа каждого месяца оплачивать полученный в предыдущем месяце газ и перечислять аванс на следующий. Но Молдавия нарушила договоренность, объяснив это отсутствием денег у компании. "Газпром" дал два дня сроку на решение проблемы.

В итоге правительству Молдавии пришлось обращаться к парламенту за разрешением выделить незапланированную сумму в размере $74,2 млн из бюджета. Юридически это выглядит так: уставный капитал госпредприятия Energocom увеличивается на 1,4 млрд леев (79 млн долларов), а оно предоставляет эти деньги "Молдовагазу". На время этих процедур в Москве согласились подождать и не останавливать поставки газа. Деньги на счет "Газпрома" должны поступить до 26 ноября. В противном случае компания грозит перекрыть вентиль.

При этом в Кишиневе сообщили, что нынешний газовый договор с Москвой их не устраивает, поэтому они будут готовить новый.