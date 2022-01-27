Россияне кинулись в обменники

Россияне кинулись в обменники
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Жители РФ активно избавляются от доллара и евро

В российских обменниках в последние дни отмечается давно забытый ажиотаж. Количество валютных операций увеличилось вдвое. Причем предпочтение жители РФ отдают национальной денежной единице, поспешно избавляясь от доллара и евро.

"60% операций приходится на продажу населением валюты",

– сообщает РБК со ссылкой на данные ВТБ за 24-26 января.

Эксперты полагают, что все дело в хорошем курсе: россияне хотят заработать, пока доллар такой дорогой.

Накануне курс доллара на Мосбирже доходил до 80 руб., курс евро переваливал за 90 рублей. Затем рубль несколько отыграл позиции. Сейчас доллар торгуется по 78,73 руб., евро – 88,14 рубля.

Такие скачки курса вызваны давлением на финансовый рынок геополитических факторов. В частности, инвесторы опасаются введения западных санкций против РФ из-за Украины, поэтому сбрасывают рублевые активы. Из-за этого рубль дешевеет, а валюты США и ЕС, напротив, укрепляются, приводит "ФедералПресс" мнение экспертов.

В целом, по оценке главы управления "Сбережения" ВТБ Максима Степочкина, в среднем пятая часть сбережений россиян хранится в валюте, но в последнее время курс на "дедолларизацию" все более заметен. Вероятно, что к концу текущего года "валютный" портфель россиян сократится на 7%.

Ранее эксперты предупреждали, что неблагоприятное развитие событий вокруг Украины может вызвать ослабление рубля на 20%.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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