На суде по делу о "Боинге" MH17 мать жертвы авиакатастрофы призвала Киев к ответственности

На суде по делу о "Боинге" MH17 мать жертвы авиакатастрофы призвала Киев к ответственности
Фото: Dai Tianfang / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Власти Незалежной должны признать свою вину за незакрытие неба над Донбассом во время боевых действий 17 июля 2014 года

На сегодняшнем заседании суда в Гааге по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 впервые открыто прозвучали обвинения в адрес киевского режима за незакрытие воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта в Донбассе летом 2014 года, а также в уходе от ответственности за гибель пассажирского лайнера.

С таким гневным посылом в режиме видеосвязи выступила гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде, которая в той авиакатастрофе потеряла сына.

"Я бы хотела обратиться к украинскому правительству. Вы оставили открытым воздушное пространство на высоте выше 10 км, зная о том, что серьезные военные действия ведутся в этой зоне. Вы пренебрегли вероятностью, что повстанцы могут использовать оружие дальнего радиуса действия. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе. С этого дня, на мой взгляд, вы не брали на себя достаточной ответственности", – цитирует РИА "Новости" убитую горем мать.

Кроме того она обратилась к "Малайзийским авиалиниям" и поставила им в вину решение продолжать полеты над воюющим регионом. Потерпевшая напомнила, что в то же самое время многие авиакомпании прекратили осуществлять рейсы в небе над Донбассом.

"Вы тоже могли не брать на себя этот риск", – подчеркнула женщина.

Ну, и традиционно для сложившегося на Западе мнения в ее речи прозвучали обвинения в адрес России, которые Москва неоднократно отвергала.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе продолжатся выступления родственников жертв катастрофы. А ранее, 9 сентября, местные жители Робб и Селена Фредрикс принесли в зал суда урну с прахом своего погибшего сына и обгоревший фрагмент блузки его невесты, которая также была пассажиркой злосчастного рейса MH17.

Еще один голландец Эверт ван Зайтвелд, у которого 17 июля 2014 г. разбились двое детей, объявил, что в случившемся замешена магия цифр.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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