План Киева вывезти Поклонскую из Кабо-Верде насмешил специалиста

План Киева вывезти Поклонскую из Кабо-Верде насмешил специалиста
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Угрозы Киева договориться с руководством Кабо-Верде об "экстрадиции" посла РФ Натальи Поклонской на Украину практического значения не имеют. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла.

"Иммунитет посла, давние связи еще советского периода и нынешний вес нашей страны делают угрозы политических ничтожеств смешными",

– прокомментировал специалист в области политики заявления, прозвучавшие из уст разных украинских деятелей. При этом, по его оценке, Поклонской такое "внимание" даже полезно, передает РИА "Новости".

О назначении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской послом в государство, расположенное на островах Зеленого мыса в Атлантическом океане, стало известно на этой неделе. В украинском МИД тут же заявили, что подготовят обращение к местным властям о выдаче Поклонской, которую Киев считает государственной изменщицей.

В МИД РФ в ответ напомнили о нормах Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой послы наделяются нерушимым дипломатическим иммунитетом, и рекомендовали Киеву реализовывать свои законы на территории своей страны, передает телеканал "360".

Ранее СНБО Украины обнародовал санкционный список, куда вошли как граждане России, так и украинцы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Бункерный Дед-Бидон
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Гость318277
Так они через Интерпол.И что тогда?
Что тогда, хехе?
Бункерный Дед-Бидон
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ширая negepacня, почему бы вам не принять закон, соглавно которому Россия обязана будет экстрадировать на укроиню Путина? Уверен, его экстрадируют. Вместе с Шойгу и "небольшой" группой поддержки, вежливых адвокатов, так сказать
Настоящий ОДЕССИТ
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Паны хохлоебы! Продолжайте в том же духе. Мне очень нравятся ваши заумные анекдоты)
Гость316967
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Написано же - послы наделяются нерушимым дипломатическим иммунитетом. Интерпол идет лесом
Гость318277
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Так они через Интерпол.И что тогда?
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