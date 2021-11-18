Брюссель отказался договариваться по вопросу мигрантов лично с Лукашенко

Брюссель отказался договариваться по вопросу мигрантов лично с Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Евросоюз намерен вести технический диалог с агентствами ООН

Коллективный Брюссель не станет вести переговоры с непосредственно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по разрешению миграционного кризиса, поскольку винит в этом лично бацьку. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано, разъяснив РБК суть договоренностей с Минском.

По словам словака, напрямую говорить с Лукашенко никто не намерен.

"Он создал этот кризис, он привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии", – сказал Стано.

Представитель ЕК считает, что Александр Григорьевич несет ответственность за беженцев и за доступ к ним международных организаций для помощи, а также должен позаботиться за возвращение мигрантов на родину.

Брюссель вместо Лукашенко будет вести технические переговоры с агентствами ООН, которые занимаются беженцами, и с белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию нелегалов. Эта работа сейчас находится в процессе, подчеркнул еврочиновник.

Напомним, накануне исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. Берлин и Минск договорились, что миграционная "проблема в целом выносится на уровень" Белоруссии и Евросоюза, а в переговоры вступят "соответствующие должностные лица", которых определят стороны.

Также сегодня пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт уточнила детали вчерашней беседы. Она отметила, что Лукашенко обещал Меркель позаботится о возвращении на родину пяти тысяч мигрантов. Однако потребовал, чтобы тех граждан, которые сейчас обосновались у границы с Польшей, а это около двух тысяч человек, пропустили в ЕС.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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