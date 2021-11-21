Россияне бурно обсуждают, был ли на самом деле артист привит от ковида

В ходе одной из дискуссий, которая развернулась между российским артистами в Фейсбук, всплыла информация, которая вызвала ожесточенные споры.

20 ноября поклонников актера Валерия Гаркалина потрясла новость о его смерти. Артист долгое время лежал в ковидном госпитале. К сожалению, медики не смогли его спасти. Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на дочь Гаркалина, актер очень боялся заразиться ковидом и потому сделал себе четыре прививки двумя разными вакцинами. Однако его коллега Лариса Гузеева, лечившаяся в том же госпитале, опровергла эту информацию.



Все началось с обсуждения вакцинации, которое начал на своей странице певец Сергей Рогожин. Речь зашла о покойном Гаркалине, который скончался несмотря на то, что был привит. В дискуссию вступила Гузеева, которая заявила, что это неправда – мол, актер ни разу не вакцинировался. Несмотря на замечание Рогожина, что о прививках Гаркалина рассказывала его дочь, ведущую "Давай поженимся" неожиданно поддержал продюсер Евгений Фридлянд. В другом обсуждении на том же Фейсбуке он сообщил, что Гаркалин уже в больнице якобы признавался, что не вакцинировался, а сертификат купил. На комментарии обратила внимание "Комсомольская правда", опубликовавшая скриншоты.

Никаких доказательств тому, что Гаркалин на самом деле не делал прививок, никто из артистов не представил. А потому эта информация пока вызывает сомнения, особенно на фоне интервью его дочери Ники.

Гаркалин умер в 67 лет. Известный актер лежал в ковидном госпитале с начала октября.