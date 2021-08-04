Девушки своей энергетикой выбивают из равновесия отвечающего за звуковой ряд сотрудника Олимпиады

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сообщили, что у них снова возникли проблемы с музыкой на Олимпиаде-2020 в Токио. На этот раз в произвольной программе, когда наш дуэт боролся за золотые медали.

"Сегодня диджей включил, выключил наш диск, потом опять заново включил... Мы добрые люди, зла не держим, может, от нас такой энергетикой бьет, что его выбивает, но странно, что это случается с нами второй раз", – цитирует РИА "Новости" российских олимпиоников.

По словам девушек, диджей обещал, что на выступлениях россиянок-синхронисток в групповой дисциплине "все будет окей".

"Проверим", – резюмировали чемпионки.

Ранее в среду, 4 августа, Ромашина и Колесниченко завоевали золотые медали в дуэте. Девушки набрали 195,9079 балла. Второе место получили китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), третье – украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Таким образом, отечественная сборная, которая выступает под эгидой НОК России, принесла стране 14 золотую медаль. При этом Ромашина стала 6-кратной олимпийской чемпионкой. Также она будет выступать в групповых соревнованиях, которые пройдут 6-7 августа.

Что касается казусов с музыкой, то это безобразие творится с нашими синхронистками не в первых раз. Буквально пару дней назад во время квалификации также случился затык с музыкальным сопровождением, ровно на входе спортсменок в воду.

Позже Ромашина поведала историю, что на Играх в Токио работает тот же диджей, который был и на Олимпиаде-2004 в Афинах. И тогда он также напутал с музыкой для наших синхронисток.

