По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы

Союзники Украины из стран НАТО предпочли не обострять отношения с Россией и решили держаться подальше от Крыма во время учений "Си Бриз". Без провокаций, конечно, не обошлось, вот только рисковало западное командование исключительно украинскими силам.

В рамках маневров "Си Бриз" к зоне патрулирования российскими пограничниками отправили украинский военный катер. Экипажу пришлось выполнять поставленные натовцами задачи под прицелом истребителей ВВС РФ. Военные же стран НАТО в это время находились в безопасной зоне и тренировались работать с системами наведения.

"Передумали, короче, нарушать границу. И правильно",

– прокомментировал ситуацию российский журналист Евгений Попов в своем телеграм – канале. Украинский бронекатер он назвал "кораблем-камикадзе", а сюжет, показанный по украинскому телевидению, – "обещанной провокацией".

Ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко, допущенный на борт американского корабля, принимающего участие в маневрах "Си Бриз", заявил, что в случае конфликта от российского флота не останется и мокрого места – союзники Незалежной, дескать" постараются.

При этом стало известно, что российская военная авиация и флот жестко пресекли провокационные действия стран НАТО в Черном море. В частности, вынудили изменить маршрут кораблей ВМС Нидерландов и Великобритании, которые спешили к берегам Украины для участия в "Си Бриз".

Напомним, 23 июня британский эсминец зашел в российские воды Черного моря и не реагировал на требование сменить курс, пока военные РФ не начали стрелять. В Кремле предупредили, что на попытку повторить подобную провокацию Москва ответит гораздо более жестко.