Зеленский назвал критерии единства народов России и Украины

Зеленский назвал критерии единства народов России и Украины
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны

Украинцы и россияне не являются единым народом, но могли бы им быть при соблюдении определенных условий. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Накануне российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе "прямой линии", подтвердил, что считает русских и украинцев одним народом, и пообещал написать аналитическую статью на эту тему. Зеленский, комментируя данное высказывание, отказался принять эту точку зрения.

"Мы точно не один народ",

– подчеркнул он в интервью "Интерфаксу". По словам украинского президента, у украинцев и россиян много общего: история, родственники, победа над фашизмом: "Мы об этом помним", – заверил Зеленский.

Но этого, по его мнению, мало, чтобы говорить о единстве народов.

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг",

- назвал свои критерии Зеленский. Он не исключил, что в будущем может появиться "что-то общее", но точно не тогда, когда "открыто захватываются территории".

При этом Зеленский не обиделся на слова Путина о том, что он не видит смысла в переговорах с украинским коллегой, поскольку все решения за Киев принимают в Вашингтоне. По мнению главы Незалежной, это звучит также, как если бы сказали, что россиянам не нужны выборы, раз все вопросы решаются в Кремле.

Ранее слова Путина о единстве народов так возмутили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что он написал резкий комментарий в "Твиттере".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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гость
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Вызвали живой понос со¢унов хозяина подопытной территории кастрюлеголовых даунов- вот правильный заголовок
М
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если откровенно то-да,евреи и русские не один народ
а украинцы это тоже самое что сибиряки,уральцы,дальневосточники,белоруссы,москвичи наконец,все мы - русские и россияне
не в обиду другим народам живущими в россии и на украине
Гость271478
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Уж точно мы не один народ с галичанами и с евреем Зеленским..А вот с проживающими на территории, которая раньше называлась Новороссия, точно один..
Гость266399
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Кулеба резкий как понос. А кого интересует дебильное мнение клоуна?
Гость268747
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Этот клоун теперь захотел президентом России стать?
Гость271475
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Чей герб на щите в Киеве
Гость265067
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Идиот в очередной раз попутал понятия народ и государство.
игорь
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предатели своей страны СССР засуетились)
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