Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны

Украинцы и россияне не являются единым народом, но могли бы им быть при соблюдении определенных условий. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Накануне российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе "прямой линии", подтвердил, что считает русских и украинцев одним народом, и пообещал написать аналитическую статью на эту тему. Зеленский, комментируя данное высказывание, отказался принять эту точку зрения.

"Мы точно не один народ",

– подчеркнул он в интервью "Интерфаксу". По словам украинского президента, у украинцев и россиян много общего: история, родственники, победа над фашизмом: "Мы об этом помним", – заверил Зеленский.

Но этого, по его мнению, мало, чтобы говорить о единстве народов.

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг",

- назвал свои критерии Зеленский. Он не исключил, что в будущем может появиться "что-то общее", но точно не тогда, когда "открыто захватываются территории".

При этом Зеленский не обиделся на слова Путина о том, что он не видит смысла в переговорах с украинским коллегой, поскольку все решения за Киев принимают в Вашингтоне. По мнению главы Незалежной, это звучит также, как если бы сказали, что россиянам не нужны выборы, раз все вопросы решаются в Кремле.

Ранее слова Путина о единстве народов так возмутили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что он написал резкий комментарий в "Твиттере".