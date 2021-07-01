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Украинцы и россияне не являются единым народом, но могли бы им быть при соблюдении определенных условий. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
Накануне российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе "прямой линии", подтвердил, что считает русских и украинцев одним народом, и пообещал написать аналитическую статью на эту тему. Зеленский, комментируя данное высказывание, отказался принять эту точку зрения.
"Мы точно не один народ",
– подчеркнул он в интервью "Интерфаксу". По словам украинского президента, у украинцев и россиян много общего: история, родственники, победа над фашизмом: "Мы об этом помним", – заверил Зеленский.
Но этого, по его мнению, мало, чтобы говорить о единстве народов.
"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг",
- назвал свои критерии Зеленский. Он не исключил, что в будущем может появиться "что-то общее", но точно не тогда, когда "открыто захватываются территории".
При этом Зеленский не обиделся на слова Путина о том, что он не видит смысла в переговорах с украинским коллегой, поскольку все решения за Киев принимают в Вашингтоне. По мнению главы Незалежной, это звучит также, как если бы сказали, что россиянам не нужны выборы, раз все вопросы решаются в Кремле.
Ранее слова Путина о единстве народов так возмутили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что он написал резкий комментарий в "Твиттере".
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города
а украинцы это тоже самое что сибиряки,уральцы,дальневосточники,белоруссы,москвичи наконец,все мы - русские и россияне
не в обиду другим народам живущими в россии и на украине