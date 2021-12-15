Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Украинское бюро Интерпола МВД Незалежной отказалось объявлять в международный розыск посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом сегодня сообщил офис генпрокурора республики, отвечая на запрос агентства "Украинские новости".
Отмечается, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению гражданки РФ в международный розыск.
"Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", – цитирует ведомство РИА "Новости".В министерстве внутренних дел страны указали, что данный шаг Киева будет противоречить третьей статье Устава Интерпола, согласно которой организации строго-настрого запрещено любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
Напомним, 7 декабря Киевский апелляционный суд поддержал ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.
О планах деятелей киевского режима экстрадировать российского посла из
Кабо-Верде стало известно в октябре 2021 года. В самой Прае сообщили, что у Незалежной на сей счет нет никаких шансов.
Ситуация на мировой арене оставляет желать лучшего
Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье