Украина отказалась в рамках Интерпола объявлять в розыск Поклонскую

Данный шаг Киева будет противоречить третьей статье Устава международной организации

Украинское бюро Интерпола МВД Незалежной отказалось объявлять в международный розыск посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом сегодня сообщил офис генпрокурора республики, отвечая на запрос агентства "Украинские новости".

Отмечается, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению гражданки РФ в международный розыск.

"Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", – цитирует ведомство РИА "Новости".

В министерстве внутренних дел страны указали, что данный шаг Киева будет противоречить третьей статье Устава Интерпола, согласно которой организации строго-настрого запрещено любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Напомним, 7 декабря Киевский апелляционный суд поддержал ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

О планах деятелей киевского режима экстрадировать российского посла из Кабо-Верде стало известно в октябре 2021 года. В самой Прае сообщили, что у Незалежной на сей счет нет никаких шансов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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