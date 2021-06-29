Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран
Жозеп Боррель. Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

"Противостоять, сдерживать и вовлекать" – вот три принципа, на которых Евросоюз будет строить дальнейшие отношения с Россией, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель. О том, что это означает, еврокомиссар подробно написал в своем блоге.

По словам Борреля, сейчас он по поручению глав стран ЕС приступает к разработке нового пакета санкций против РФ. Ограничения будут введены, "если Россия продолжит нарушать международное право в государствах-членах ЕС и в странах-соседях".

В то же время в Евросоюзе планируют разработать программы, для реализации которых необходимо сотрудничество с Москвой.

"Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС",

– пояснил Боррель, уточнив, что речь идет об Афганистане, Сирии, Ливии, Иране, Нагорном Карабахе, а также вопросах климата и борьбы с коронавирусом.

Слова Борреля весьма схожи с заявлениями представителей США и НАТО: там тоже в последнее время говорят о необходимости выстраивания диалога с Москвой без отказа от мер сдерживания, напоминает телеканал "360".

На состоявшемся на прошлой неделе саммите ЕС участники с подачи лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона обсудили возможность приглашения на подобные мероприятия и представителя России. Однако инициатива не встретила единого одобрения членов организации, и в Киеве, где было испугались сближения Запада с Москвой на фоне состоявшейся встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, смогли выдохнуть, хотя и позволили себе резкие высказывания в адрес Меркель, покидающей пост немецкого канцлера.

Ранее в ЕС продлили санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Источник: Блог еврокомиссара Борреля ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Миллионы евро: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Ущерб оценили в 25,5 млн евро

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей