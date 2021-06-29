Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

"Противостоять, сдерживать и вовлекать" – вот три принципа, на которых Евросоюз будет строить дальнейшие отношения с Россией, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель. О том, что это означает, еврокомиссар подробно написал в своем блоге.

По словам Борреля, сейчас он по поручению глав стран ЕС приступает к разработке нового пакета санкций против РФ. Ограничения будут введены, "если Россия продолжит нарушать международное право в государствах-членах ЕС и в странах-соседях".

В то же время в Евросоюзе планируют разработать программы, для реализации которых необходимо сотрудничество с Москвой.

"Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС",

– пояснил Боррель, уточнив, что речь идет об Афганистане, Сирии, Ливии, Иране, Нагорном Карабахе, а также вопросах климата и борьбы с коронавирусом.

Слова Борреля весьма схожи с заявлениями представителей США и НАТО: там тоже в последнее время говорят о необходимости выстраивания диалога с Москвой без отказа от мер сдерживания, напоминает телеканал "360".

На состоявшемся на прошлой неделе саммите ЕС участники с подачи лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона обсудили возможность приглашения на подобные мероприятия и представителя России. Однако инициатива не встретила единого одобрения членов организации, и в Киеве, где было испугались сближения Запада с Москвой на фоне состоявшейся встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, смогли выдохнуть, хотя и позволили себе резкие высказывания в адрес Меркель, покидающей пост немецкого канцлера.

Ранее в ЕС продлили санкции в отношении Крыма и Севастополя.